Lula diz que terá que 'tomar atitudes mais drásticas' se não achar solução para alta de alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 7, que o governo pode “tomar atitudes mais drásticas” caso as medidas já anunciadas para conter a alta no preço dos alimentos, como o ovo, não surtam efeito.

Durante um evento em Campo do Meio (MG), Lula destacou que a administração federal busca uma “solução pacífica” para enfrentar a inflação dos alimentos, mas alertou que, se necessário, o governo adotará medidas mais rígidas.

"O preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está caro, o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução, nós queremos encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas, se a gente não encontrar, vamos ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para o prato do povo brasileiro ", disse o presidente.

Governo diz que acelerará inspeção sanitária para baratear preço da carne

Inflação dos alimentos preocupa governo

A alta dos preços dos alimentos tem sido um dos principais desafios do governo. Produtos básicos, como café, ovo e milho, vêm registrando aumentos consecutivos, impactando diretamente o custo de vida da população.

Nos últimos meses, a equipe econômica anunciou uma série de medidas para tentar conter essa escalada. Entre elas, estão a ampliação da oferta de crédito para produtores rurais e o monitoramento de estoques estratégicos para evitar a escassez.

Apesar dessas ações, os preços seguem elevados, o que levou Lula a sinalizar a possibilidade de um endurecimento das políticas adotadas pelo governo.

Possíveis medidas em estudo

Embora não tenha detalhado quais seriam as “atitudes mais drásticas”, fontes do governo indicam que algumas opções estão sendo avaliadas. Entre elas, estão a redução de tarifas de importação para determinados produtos e novas iniciativas para garantir maior estabilidade na cadeia de abastecimento.

O presidente tem reforçado que seu principal objetivo é garantir que a população tenha acesso a alimentos a preços justos. No entanto, o governo enfrenta o desafio de equilibrar essas medidas com a responsabilidade fiscal e a necessidade de manter a confiança do mercado.

Lula reafirma apoio ao MST e diz que “não esquece quem são seus amigos”

Durante o mesmo evento em Campo do Meio (MG), Lula fez um gesto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), reafirmando seu compromisso com a reforma agrária. O presidente declarou que “tem lado” e que não esquece seus aliados históricos, em referência aos militantes do movimento.

Ao lado do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, Lula anunciou editais e crédito para assentamentos, com a meta de assentar 12 mil famílias. O presidente também reforçou promessas de campanha e afirmou que 2025 será um ano de entregas para o setor.

Lula critica Elon Musk e diz que bilionário “terá que respeitar o povo brasileiro”

Em discurso, Lula voltou a criticar indiretamente Elon Musk, afirmando que o empresário sul-africano “acha que pode tudo”, mas que no Brasil terá que respeitar as instituições e a população.

O presidente também alertou para a disseminação de fake news nas redes sociais e defendeu a importância de regulamentação para evitar a propagação de desinformação.