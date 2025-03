PIB do Brasil fecha 2024 com alta de 3,4%; economia desacelera no 4º trimestre e fica em 0,2%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 3,4% no acumulado de 2024, totalizando R$ 11,7 trilhões. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a maior alta anual desde 2021.

No quarto trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, a economia desacelerou e cresceu 0,2%, abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,5%.

O crescimento da economia brasileira em 2024 foi mais alto do esperado pelo mercado no início do ano passado, que apontava um PIB anual de apenas 1,75%.

Nas últimas projeções, o governo estimou que a soma de toda a riqueza produzida no Brasil iria subir 3,5% em 2024, enquanto o mercado financeiro, no Boletim Focus, enxergou uma variação levemente menor, de 3,49%.

Por que o PIB de 2024 cresceu?

Durante 2024, o PIB foi impulsionado principalmente pelo avanço dos setores de serviços, indústria e o crescimento do consumo das famílias e investimentos..

Em comparação com 2023, os Serviços cresceram 3,7% e a Indústria avançou 3,3%. Na mesma comparação, a Agropecuária sofreu queda de 3,2%. Já o PIB per capita alcançou R$ 55.247,45, um avanço, em termos reais, de 3,0% frente ao ano anterior.

O que é o PIB e como ele é calculado?

O PIB (sigla para Produto Interno Bruto) consiste na soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em um território ao longo de um período. Para o cálculo do PIB, considera-se o resultado na moeda local do país.