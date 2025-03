Gleisi faz aceno a Haddad e diz que isenção do IR para até R$ 5 mil será prioridade do governo

A nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez um aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, 10, e afirmou que trabalhará para consolidar as pautas econômicas do governo.

"Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo, as pautas que você conduz e que estão colocando o Brasil na rota do emprego, crescimento e da renda", afirmou durante evento no Palácio do Planalto. Como presidente do PT, Gleisi foi uma das principais críticas às políticas econômicas de Haddad nos últimos dois anos.

A ministra disse que chega para "somar" e tem "plena consciência" do seu papel na articulação política. Gleisi disse que vai "respeitar adversários" e "colaborar com todos".

Nova composição na articulação política

A deputada assume o cargo no lugar de Alexandre Padilha, que assumiu comando do Ministério da Saúde. A missão da petista será melhorar a relação do governo com o Congresso. As trocas fazem parte da reforma ministerial promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além mostrar alinhamento ao ministro da Fazenda, Gleisi destacou que a proposta de isenção de Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil será uma das prioridades do governo no Congresso por ter poder um "transformador" e ser uma questão de "Justiça".

Porém, ela ressaltou que, antes disso, será necessário consolidar a base de apoio, começando pela aprovação do Orçamento de 2025.

"Nosso trabalho conjunto deve se refletir na consolidação de uma base de apoio estável já na votação do Orçamento de 2025", disse a ministra.

Gleisi também se comprometeu a trabalhar em parceria com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A deputada licenciada afirmou que a política deve ser conduzida com "cumprimento de acordos e de forma coletiva".

"Com vocês quero manter uma relação respeitosa, franca, solidária e direta. Estarei sempre aqui para conversar, ouvir críticas e acolher sugestões", declarou.

A ministra também fez um elogio ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por sua "atuação em defesa da democracia e da soberania nacional".

"Quero aqui reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia e, agora, da soberania nacional. Respeitamos e temos relações com todos, mas o Brasil é dos brasileiros e brasileiras", afirmou.