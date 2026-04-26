Haddad cita Marina, Tebet e França como opções para vice em SP

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que avalia nomes de ex-ministros do governo Lula para compor sua chapa ao governo de São Paulo, entre eles Marina Silva, Simone Tebet e Márcio França. Segundo ele, as conversas já começaram e devem avançar nos próximos dias.

Haddad declarou que já se reuniu com França e pretende encontrar Tebet e Marina ainda nesta semana. De acordo com o ex-ministro, não há pressa para definir o nome que ocupará a vaga de vice, e a decisão será tomada após ouvir individualmente cada um dos possíveis integrantes da chapa.

"Temos vários bons nomes, todos com experiência como ministros. Vou conversar com cada um antes de tomar uma decisão" afirmou, após participar do 8º Congresso Nacional do PT, realizado em Brasília.

Além da composição para o governo estadual, o partido também discute nomes para a disputa ao Senado por São Paulo. Entre os cotados estão o ex-prefeito de Araraquara Marcelo Barbieri (PDT) e a ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira Teresa Vendramini.

Haddad esteve na capital federal para o encerramento do encontro nacional do PT, onde discursou a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não compareceu ao evento. Durante a fala, ele defendeu mobilização da militância ao longo dos próximos meses.

"Precisamos trabalhar todos os dias até outubro para garantir a reeleição", disse.

No discurso, Haddad também fez críticas ao senador Flávio Bolsonaro, apontado como adversário político do presidente na próxima eleição.

(Com informações de O Globo)