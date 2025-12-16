Ciro Nogueira afirma que rejeição é principal obstáculo para candidatura de Flávio Bolsonaro

O presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, afirmou nesta terça-feira, 16, em entrevista ao SBT News, que a rejeição eleitoral é o principal entrave para uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em 2026.

Segundo o senador, a rejeição não inviabiliza automaticamente a candidatura, mas reduz significativamente as chances de vitória em uma disputa nacional. “Ela não é proibitiva, mas é o grande fator que dificulta a vitória do Flávio. Não tenho dúvida disso”, afirmou.

Ciro Nogueira disse ainda que Flávio Bolsonaro é visto, nos bastidores políticos de Brasília, como uma versão mais moderada do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ele é um Bolsonaro mais leve. Aqui em Brasília se diz que o Flávio é o Bolsonaro que se vacinou. Ele tem uma diferença, é uma pessoa mais aberta ao diálogo”, declarou.

O dirigente do PP afirmou que, em uma escolha pessoal, optaria por Flávio Bolsonaro entre outros nomes da direita que hoje circulam no debate eleitoral.

Apesar da preferência, Ciro Nogueira ressaltou que a política não se constrói apenas com afinidade ou amizade, mas exige credibilidade eleitoral.

Para o senador, o desafio central de Flávio Bolsonaro será reduzir a rejeição e se posicionar de forma "mais competitiva" no centro do espectro político.

“O grande problema da candidatura do Flávio é a rejeição. Cabe a ele se mostrar um candidato mais viável, mais ao centro. Tenho certeza de que essa rejeição vai baixar”, concluiu.

Pesquisa Quaest

A avaliação de Ciro Nogueira ocorre no mesmo dia da divulgação da pesquisa Quaest, que aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% das intenções de voto, contra 36% de Flávio Bolsonaro, em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto, Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo, enquanto Flávio Bolsonaro avançou quatro pontos. O senador foi anunciado como candidato pelo pai no último dia 5 de dezembro.

Ainda segundo a pesquisa, 54% dos entrevistados avaliam que Jair Bolsonaro errou ao indicar Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República.