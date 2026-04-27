AtlasIntel, Nexus e Quaest: quando e quais serão as próximas pesquisas eleitorais?

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 27 de abril de 2026 às 06h00.
A nova semana será marcada pela divulgação de duas pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.
Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 55 levantamentos devem ser divulgados até a próxima quinta-feira, 30.
As duas pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Nexus e AtlasIntel.
O levantamento do Nexus deve ser divulgado na segunda-feira, 27. Já o levantamento do AtlasIntel está liberado para vinculação a partir de terça-feira, 28.
Nos levantamentos estaduais, o instituto Quaest divulgará pesquisas em 10 estados brasileiros. O Verita também terá uma série de pesquisas estaduais nesta semana.
O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.
Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).
Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.
O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.
Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.
|Instituição
|Data
|Abrangência
|Cargo
|Código de Registro
|NEXUS PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE DADOS
|27/04/2026
|NACIONAL
|Presidente
|BR-01075/2026
|ATLASINTEL
|28/04/2026
|NACIONAL
|Presidente
|BR-07992/2026