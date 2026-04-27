AtlasIntel, Nexus e Quaest: quando e quais serão as próximas pesquisas eleitorais?

A nova semana será marcada pela divulgação de duas pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 55 levantamentos devem ser divulgados até a próxima quinta-feira, 30.

As duas pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Nexus e AtlasIntel.

O levantamento do Nexus deve ser divulgado na segunda-feira, 27. Já o levantamento do AtlasIntel está liberado para vinculação a partir de terça-feira, 28.

Nos levantamentos estaduais, o instituto Quaest divulgará pesquisas em 10 estados brasileiros. O Verita também terá uma série de pesquisas estaduais nesta semana.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

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Quando sai a próxima pesquisa para presidente?