Atlas/Estadão: Tarcísio vence Haddad, Alckmin e Tebet no 2º turno para Governo de SP

Pesquisa do Atlas/Estadão divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários testados para a disputa ao governo de São Paulo nas eleições de 2026 para o segundo turno.

Em todos os cenários para o segundo turno, o atual governador venderia todos o adversários.

A pesquisa entrevistou 2.254 eleitores, entre os dias 24 e 27 de março, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE pelos protocolos SP-00899/2026 e BR-01079/2026

Pesquisa para governador de SP no 2° turno

Tarcísio x Fernando Haddad

Tarcísio (Republicanos) - 53,5%

Fernando Haddad (PT) - 43,2%

Branco/nulo/não sei- 3,3%

Tarcísio x Geraldo Alckmin

Tarcísio (Republicanos) - 52,6%

Geraldo Alckmin (PSB) - 44%

Branco/nulo/não sei - 3,4%

Tarcísio x Simone Tebet

Tarcísio (Republicanos) - 52,9%

Simone Tebet (MDB) - 44,4%

Branco/nulo/não sei - 2,7%

Tarcísio x Márcio França