Atlas/Estadão: Tarcísio vence Haddad, Alckmin e Tebet no 2º turno para Governo de SP

Repórter
Publicado em 30 de março de 2026 às 08h26.
Pesquisa do Atlas/Estadão divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários testados para a disputa ao governo de São Paulo nas eleições de 2026 para o segundo turno.
Em todos os cenários para o segundo turno, o atual governador venderia todos o adversários.
A pesquisa entrevistou 2.254 eleitores, entre os dias 24 e 27 de março, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE pelos protocolos SP-00899/2026 e BR-01079/2026