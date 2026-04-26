Vox Brasil: Tarcísio lidera em SP e abriria 20 pontos sobre Haddad no 2º turno

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com folga a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes e ampliaria a vantagem em um eventual segundo turno contra Fernando Haddad (PT), segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil realizada entre 22 e 25 de abril de 2026.

No cenário para o primeiro turno, Tarcísio aparece com 48,2% das intenções de voto, contra 32,3% de Haddad. Na sequência, surgem Paulo Serra (5,1%), Kim Kataguiri (3,3%), Felipe D’Avila (1,4%) e Erika Hilton (0,8%).

No segundo turno, a distância cresce: Tarcísio teria 54,2%, ante 34,6% de Haddad.

A pesquisa também mostra um contraste relevante na rejeição. Haddad é rejeitado por 45,6% dos eleitores, enquanto Tarcísio tem 22,2%, o que ajuda a explicar a dificuldade de redução da diferença no cenário projetado.

A leitura é reforçada pela avaliação de governo. Tarcísio é aprovado por 68,2% dos paulistas, enquanto 28,5% desaprovam sua gestão. Já o governo do presidente Lula (PT) enfrenta maior resistência no estado: 54,2% desaprovam, e 36,5% aprovam.

No recorte ideológico, o levantamento indica um eleitorado mais inclinado à direita em São Paulo. Cerca de 40,4% dos entrevistados se declaram de direita, contra 15,7% de esquerda, enquanto 11,4% se posicionam no centro e 30,3% não se identificam com nenhum dos polos.

Senado fragmentado

A disputa ao Senado, que terá duas vagas em 2026, aparece mais pulverizada. Marina Silva lidera com 29,7%, seguida por Simone Tebet (27,2%) e Guilherme Derrite (26,1%). Na sequência estão André do Prado (22,5%), Márcio França (20,9%) e Ricardo Salles (18,4%).

O formato da eleição — que permite ao eleitor escolher dois nomes — contribui para a dispersão dos votos e dificulta a consolidação de favoritos neste estágio inicial.

Cenário presidencial em SP

No recorte da eleição presidencial considerando apenas o eleitorado paulista, o senador Flávio Bolsonaro aparece à frente, com 45,3% das intenções de voto, contra 34,5% de Lula. Ronaldo Caiado soma 7,3%, e Romeu Zema, 4,1%.

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro teria 50,4%, ante 38,1% de Lula no estado.

Perfil do eleitor

A amostra da pesquisa foi composta por 1.480 eleitores entrevistados presencialmente em domicílios. A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O perfil captado mostra maioria feminina (53,3%), com predominância de católicos (52,6%) e evangélicos (25,7%). Em termos de renda, 75,9% recebem até dois salários mínimos, e o maior grupo tem ensino médio completo (33,3%).

Os dados indicam que, a pouco mais de seis meses do calendário eleitoral ganhar tração, o cenário em São Paulo combina alta aprovação do governo estadual, vantagem consolidada na disputa local e um ambiente mais desafiador para o governo federal dentro do maior colégio eleitoral do país.