Se você é um motorista ativo no volante, manter a sua CNH em dia e se preocupar com a situação legal do documento é de suma importância para não arrumar dor de cabeça no futuro.

A CNH é o documento que homologa o cidadão como condutor habilitado. A carteira serve como identificação pois possui foto e nome, portanto, pode ser utilizada para diversas atividades, além de sua principal funcionalidade.

Neste artigo, vamos falar sobre como consultar dados da CNH utilizando o CPF como forma de busca, além de diversas situações onde a consulta pode se fazer necessária.

Como consultar a CNH pelo CPF?

Você pode consultar a sua CNH de forma online utilizando duas plataformas, o Portal de Serviços da Senatran e pelo site do Detran SP. Também é possível verificá-la em postos de atendimento do Detran presencialmente.

Ambos lhe darão o resultado e você poderá verificar o número e ainda utilizá-lo como comprovante de identidade, sem a necessidade de usar a CNH na versão física.

Confira o passo a passo para que você saiba como checar as informações em cada uma das plataformas:

No site do Senatran

Entre no site do Portal de Serviços da Senatran ;

Selecione a aba "Condutor";

Clique na opção "Consulte sua Carteira de Habilitação";

Pronto, basta verificar os dados que você busca.

Pelo site ou app do Detran do seu estado

Entre no site do Detran do seu estado ;

do seu estado Faça login utilizando seu CPF ou, então, cadastre-se;

Escolha a opção "Habilitação";

Resolvido, agora você tem acesso a sua Carteira de Habilitação.

Em quais situações é preciso consultar a CNH?

A consulta do documento pode ser feita por diferentes necessidades. Dentre as principais, estão:

Atualizar dados

Em caso de atualizações em seus dados pessoais, como endereço, é importante que se tenha certeza de que os dados foram atualizados no sistema.

É dada essa necessidade porque as multas e eventuais comunicados serão encaminhados para este endereço ou o terão registrado como endereço de cobrança.

Renovar CNH

Em caso de renovação da CNH, é necessário que o pedido seja feito antes do vencimento do documento. Quando se renova a CNH, é comum que se peçam exames médicos ou até um novo exame prático, dependendo dos casos.

Consultar infrações e pontuação

Há um prazo para que certas multas inscritas na carteira de habilitação do condutor expirem. Portanto, é possível que se verifiquem estes pontos de forma rápida e simples pelo sistema do Detran.

Ao alugar veículo

Para alugar um veículo é necessário que se apresente a CNH do motorista habilitado e, muitas vezes, pedem que o condutor tenha mais de 21 anos. Neste caso, a sua carteira de habilitação, física ou digital, servirá como comprovação de identidade e capacidade de conduzir o veículo alugado.

Compra de veículo

Quando se compra um veículo, a CNH pode ser utilizada como documentação para registrar a passagem do bem de uma pessoa para a outra.

Contrato de trabalho

Quando se trabalha representando uma empresa e se deslocando de um lugar para o outro, é normal que a carteira de motorista seja exigida na hora da entrevista. Isto porque, o trabalho do colaborador depende fundamentalmente da regularidade do documento.

Seguros

Quando se sofre um acidente, com ou sem vítimas, mas que necessite a ativação do seguro, a CNH do condutor será solicitada para que a solicitação de sinistro seja realizada e os danos resolvidos.

Viagem internacional

Quando se pretende dirigir sob outra jurisdição, em países diferentes da cidade onde a habilitação foi homologada, o condutor muitas vezes precisará passar por uma nova prova ou teste, que certificará a capacidade dele de dirigir no país. Mas nem sempre é necessária, em alguns países a CNH Brasileira é aceita sem a necessidade de adaptação.

Quais informações da CNH é possível consultar pelo CPF?

Quase todas as informações pessoais do cidadão são possíveis de se consultar utilizando o CPF, e no caso da CNH, não é diferente. Confira a lista com algumas das informações possíveis de serem checadas utilizando o documento:

Autorização para condução de estrangeiros, se aplicável;

Bloqueios ativos na CNH;

Dados sobre os veículos registrados em seu nome;

Detalhes de todas as informações presentes em cada CNH já emitida pelo condutor;

Fotografia do motorista;

Histórico completo das CNHs emitidas;

Permissão Internacional para Dirigir (PID) válida durante a vigência da CNH;

Registro de eventuais infrações.

