Qual a validade da CNH em 2023?

Há alguns anos, a validade da Carteira Nacional de Habilitação aumentou. Com um prazo de vencimento longo, a sua renovação muitas vezes é deixada para a última hora. Nesses casos, a melhor solução é estar bem informado e se atentar às datas e prazos.

Paralelamente à informação de qualidade, muitas "lendas" a respeito da CNH são contadas e acabam confundindo o habilitado. Sendo assim, preparamos um texto para desmembrar o assunto e sanar qualquer tipo de dúvida a respeito de qual a validade da CNH e seu processo de renovação.

Qual a validade da CNH?

Desde 2021, a CNH tem validade de 10 anos, mas só para os condutores que tiverem até 50 anos de idade.

Aqueles que têm idade superior aos 50, necessitam renovar a carteira de habilitação de 5 em 5 anos. E o período se restringe mais para quem alcançar os 70 anos em condições de dirigir, neste caso, a carta é renovada de três em três anos.

Confira a tabela:

Idade do motorista Renovação Até 49 anos 10 anos Entre 50 e 60 anos 5 anos Mais de 70 anos 3 anos

Dirigir com documento vencido por mais de 30 dias dá multa?

Independentemente do tempo que o documento do condutor estiver vencido, ele não está em condições de ser utilizado pelo motorista, então sim, é prevista a multa.

O registro deixa de valer a partir do primeiro dia de vencimento e as penalidades continuam as mesmas, sendo o documento inválido um dia após o vencimento ou cinco anos após.

Quais as regras para renovação da CNH?

Primeiramente, você deve saber que para renovar a sua CNH não é mais necessário esperar-lá vencer, agora o Detran disponibiliza via PoupaTempo, a possibilidade de se renovar o documento antes de seu vencimento.

Para ter acesso ao agendamento, basta acessar o site do Detran ou PoupaTempo digital. Lá você terá acesso aos dias e horários de atendimento disponíveis.

Hoje, em São Paulo, você pode ir ao PoupaTempo em várias localidades e ter acesso a solicitação da segunda via da CNH. Na cidade existem complexos PoupaTempo em várias localidades para atender a população, confira algumas delas:

Alesp (Zona Sul);

Cidade Ademar (Zona Sul);

Itaquera (Zona Leste);

Lapa (Zona Oeste);

Sé (Centro);

Santo Amaro (Zona Sul).

Como renovar a CNH?

Para renovar a sua CNH são exigidos algumas formalidades, sem elas você não conseguirá fazer a solicitação do documento. Para isto, fizemos uma lista para facilitar o entendimento de como funciona o processo:

Regularização

Você precisa ter a habilitação atualizada com foto para que o seu registro seja renovado e homologado pelo Detran. A sua carteira de habilitação também não pode estar vencida, nesse caso o documento não poderá ser renovado.

Vencimento

O prazo de vencimento da sua CNH deve ser respeitado, portanto, após o vencimento do registro você não poderá renová-lo pelos mesmo passos descritos aqui.

Penal

Não se pode renovar a CNH quando constam alguns tipos de disputa judicial envolvendo o condutor.

Dados inconsistentes

Certifique-se de que os seus dados pessoais não tenham mudado, como endereço, cep, nome, sobrenome e demais dados que constam no documento.

Exame toxicológico

Não são todas as categorias que necessitam de exame toxicológico para a renovação do documento. O exame é pedido nas categorias C,D e E.

Exame médico

Além dos requisitos mencionados acima, também é necessário agendar e realizar o exame médico. Nele, um médico fará testes de visão, reflexo, audição, coordenação motora e outros. A consulta pode ser marcada no site do Detran e custa em torno de R$113,06 para a renovação de 2023.

Avaliação psicológica

Também restrita a algumas categorias de habilitação, a avaliação psicológica é solicitada no caso de motoristas que trabalham dirigindo. O exame vale para caminhoneiros, taxistas, e outras atividades de transporte remunerado.

Leia também