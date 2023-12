CRLV 2023: como imprimir e emitir a versão digital

O CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, é um documento obrigatório, que deve ser renovado todos os anos pelos cidadãos que possuem veículos em seus nomes. Além de obrigatória a renovação, também é preciso ter consigo o CRLV sempre que estiver dirigindo.

É possível consultar o CRLV pelo Detran, Senatran e Carteira Digital de Trânsito e é indispensável imprimir uma via para ter no veículo em caso de emergência. Te explicamos aqui como salvar no seu celular e imprimir o CRLV 2023 com um passo a passo fácil.

Como imprimir o CRLV 2023: veja o passo a passo

Existem pelo menos três formas de ter acesso ao CRLV e fazer a impressão. O documento pode ser impresso no site do Detran, Senatran e também, pelo aplicativo Carteira Digital De Trânsito.

Confira abaixo um passo a passo para cada uma das modalidades:

Emitir CRLV pelo Detran

site do Detran Acesse o ; Na barra de pesquisa da página inicial, digite CRLV; Automaticamente, aparecerá a opção “Licenciamento do veículo (CRLV-e)”, clique nela; Entre com o seu login e senha ou faça o cadastro, caso não tenha; Acesse a opção de “Licenciamento anual”; Depois, clique em “Licenciamento digital”; Informe a placa do veículo e o número do Renavam; Na tela, o documento aparecerá e você poderá imprimir em formato PDF.

Pelo Senatran

Assim como no site do Detran, imprimir a via do CRLV no site do Senatran também é super fácil. Confira o passo a passo:

Acesse o site do Senatran ; Clique na opção “entrar com a conta Gov.br”; Selecione a opção “Certificado digital” ou, então, insira o número do seu CPF; Insira o número Renavam do veículo, a placa e o código de segurança CRV; Clique na opção “baixar CRLV”; Ao fazer o download, você receberá o documento em formato PDF e já pode realizar a impressão.

Como imprimir CRLV no App Aplicativo Carteira Digital de Trânsito

Por fim, pelo app Carteira Digital de Trânsito você também pode ter acesso ao documento e imprimi-lo conectando a impressora no seu celular. Veja o passo a passo para obter o CRLV 2023 no app:

Na loja de aplicativos do seu celular (Android ou iOS), procure e faça o download do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”; Após o download, abra o app e faça o login com o seu usuário e senha Gov.br; Clique na opção “veículos”, disponível na tela inicial; Selecione o seu veículo; Clique na opção “Licenciamento”; Para imprimir, escolha a opção “exportar” e selecione a sua impressora.

Na opção exportar, você também consegue encaminhar o seu licenciamento pelo Whatsapp, e-mail e demais aplicativos.

Preciso andar com o CRLV 2023 impresso?

Não necessariamente. Hoje em dia, o CRLV digital substitui a versão impressa, facilitando o acesso ao documento. Você consegue acessar o licenciamento atualizado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, mesmo que esteja sem conexão com a internet.

Mesmo assim, para garantir, imprima uma via e deixe no seu porta luvas, caso seja surpreendido por uma fiscalização sem bateria no celular, por exemplo.

Posso usar o CRLV 2023 de outro carro no meu app?

Infelizmente, não. Você só consegue acessar o licenciamento do seu próprio carro no aplicativo, não sendo possível cadastrar veículos de terceiros. Se você tiver mais de um veículo em seu nome, não se preocupe, você terá acesso a todos os documentos no app.

Leia também