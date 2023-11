Onde fica o número da CNH: saiba para que serve este dado

A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é o documento que comprova que o cidadão está apto a dirigir um veículo. Automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões são exemplos de veículos que só podem ser dirigidos por pessoas habilitadas.

O documento possui foto do condutor, números e siglas. As siglas representam os órgãos que homologaram a carteira de habilitação, enquanto os números obedecem um sistema nacional integrado que permite a fiscalização da validade do registro.

Hoje, a carteira de habilitação é disponibilizada como cédula e documento digital. Neste texto, vamos ajudá-lo a identificar onde fica o número da CNH nos dois modelos, digital e físico.

Onde fica o número da CNH?

Também chamado de número de registro, o número da CNH pode ser verificado nos documentos físicos e digitais. É necessário prestar atenção, pois realmente são bastantes informações dispostas no documento. Além disso, o local de procura pode variar de acordo com o modelo da sua CNH.

Veja os modelos disponíveis atualmente e encontre qual deles é o da sua carteira:

Modelo antigo

Na CNH antiga, você encontrará o número do documento disposto abaixo da foto de registro, na cor vermelha. Veja os detalhes na imagem abaixo:

Modelo novo: a partir de outubro de 2023

Com base na resolução Contran 988, de 14 de setembro de 2023, a partir de outubro do mesmo ano a CNH recebe um novo modelo. Na CNH nova, o número do documento fica ao lado direito da foto do condutor, logo após o CPF. Você pode localizá-lo também pela cor vermelha, como apontado na imagem abaixo:

Modelo digital

Na CNH digital , segue-se a mesma lógica: de acordo com a data que a sua CNH foi impressa, o número estará disposto no mesmo lugar. De qualquer forma, há um QR code que permite acesso a todos os dados do condutor, com o número de registo da CNH em destaque.

O que é o número da CNH?

O número da CNH nada mais é do que uma sequência de 09 dígitos presentes no documento que são uma forma de registrar cada condutor habilitado nacionalmente. A partir do número de registo da carteira de motorista, é possível verificar dados do condutor, bem como a validade do documento.

Número da Carteira Nacional de Habilitação: para que serve?

A partir da numeração da Carteira Nacional de Habilitação, é possível realizar consultas sobre a regularidade do documento, além de possibilitar a checagem de eventuais infrações.