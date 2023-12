Com quantos pontos perde a CNH? Entenda a regra

Ficou sabendo que a regra de pontuação no Código Brasileiro de Trânsito mudou? Antes de abril de 2022, os motoristas tinham que respeitar a soma de 21 pontos a partir das infrações, passando disso, a CNH era perdida. Agora, esse limite aumentou, mas com algumas regras.

Sob a nova legislação, o condutor pode ter até 40 pontos registrados em carteira, mas para isso há alguns critérios que devem ser levados em consideração.

Neste artigo, vamos mostrar com quantos pontos se perde a carteira de motorista a partir dessa nova atualização do código de trânsito, para que você não seja pego de surpresa na hora de consultar a pontuação na CNH.

20, 30 ou 40 pontos: como funciona a lei

A lei foi atualizada com o objetivo de fazer com que as pessoas que não cometeram infrações gravíssimas fossem penalizadas na mesma medida do que aquelas que poderiam ter atentado contra a liberdade ou integridade de outros cidadãos. A premissa importante para o enquadramento do condutor na grade de pontuação prevista na resolução é a gravidade das multas acumuladas pelo motorista. A lei determina o número de pontos máximo de acordo com as infrações presentes na carteira.

Por exemplo, quando o condutor tem uma multa gravíssima dentre as infrações cometidas, o seu limite de pontos permitidos passa de 40 para 30 pontos.

Quais os critérios de pontuação da CNH?

Veja no detalhe a tabela que preparamos para você entender a pontuação máxima atual a partir das novas regras. Verifique o com quantos pontos pode se perder a carta dependendo das infrações cometidas.

Quantos pontos posso acumular na carteira? Pontos Regra Limite de 40 pontos Nenhuma infração gravíssima Limite de 30 pontos Apenas uma infração gravíssima Limite de 20 pontos Mesmo limite

Ou seja, se o motorista cometer mais de uma infração gravíssima no período, o seu limite de pontuação na CNH cai automaticamente para 20. Passando disso, o condutor está suscetível a perder a carteira de motorista.

Relembre a contagem de pontos na carteira

Apesar da mudança das regras, que beneficia os condutores que não cometem infrações gravíssimas, as regras de ciclo da pontuação seguem as mesmas. Então, o critério de soma da pontuação continua: após 12 meses da infração, os pontos relacionados a ela são zerados.

Ou seja, se você tomar uma multa gravíssima, de 7 pontos, no dia de hoje, essa pontuação só vai expirar daqui um ano. Fique sempre atento à soma total de multas recebidas para não ultrapassar o limite estipulado pelo código de trânsito brasileiro.

Leia também