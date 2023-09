Código de segurança da CNH: onde fica e como achar o número?

O código de segurança da CNH é um recurso para manter a segurança da sua documentação, mas você sabe para que serve esse mecanismo? Neste artigo explicamos tudo o que você precisa saber envolvendo o assunto, confira!

O que é o código de segurança da CNH?

O código de segurança na CNH é uma combinação única de letras e números que garante uma proteção adicional ao documento. O seu objetivo é dificultar as falsificações e fraudes, permitindo que seja possível confirmar a autenticidade da carteira de habilitação.

Para que serve o código de segurança da CNH?

O código de segurança da CNH serve para vários benefícios, como proteção com fraudes, validador para serviços online e até mesmo agilidade na verificação das informações.

Solução contra falsificações

O código de segurança é uma combinação única para cada CNH, atuando como uma barreira robusta contra falsificações e tentativas de fraudes. Quando as autoridades verificam esse código, podem ter confiança na autenticidade do documento, aumentando a segurança do processo.

Validador no ambiente online

Além de ser um selo de autenticidade física, o código de segurança também desempenha um papel em transações eletrônicas relacionadas à habilitação. Ele é um aliado na proteção dos dados pessoais do titular, garantindo que somente transações legítimas sejam realizadas.

Confiança nas verificações

O código de segurança também reforça a confiança nos processos de identificação. Quando alguém apresenta uma CNH com o código de segurança, é um sinal de que o documento é verdadeiro e o titular é legítimo, simplificando e agilizando as verificações de identidade em diversas situações.

Quais as principais mudanças da nova Carteira Nacional de Habilitação

Nos últimos anos, a nova Carteira Nacional de Habilitação foi adotada, mas você sabe o que mudou na prática?

Mudanças no layout

A CNH passou por uma reformulação visual, apresentando um layout mais intuitivo e moderno. Além disso, seu tamanho foi padronizado e informações essenciais, como foto, nome e categoria de habilitação, estão dispostas de forma clara, facilitando a identificação.

QR Code

Uma das mudanças mais notáveis é a inclusão de um QR Code de alta tecnologia. Esse código é uma ponte entre o mundo físico e digital, permitindo que a CNH seja facilmente verificada em aplicativos específicos, agilizando as verificações de autenticidade e adicionando uma camada adicional de segurança.

Mais segurança

A nova CNH apresenta elementos de segurança aprimorados, como hologramas e microimpressões, que dificultam consideravelmente a falsificação do documento. Esses recursos visam proteger tanto o condutor quanto as autoridades de trânsito, garantindo a legitimidade da CNH em várias situações.

Maior integração com dispositivos móveis

Alinhada com a era digital, a nova CNH é mais amigável aos dispositivos móveis. Através do aplicativo oficial, os condutores podem acessar informações importantes, como pontos na carteira e datas de renovação. Isso traz conveniência e agilidade à gestão da habilitação.

Onde fica o código de segurança da CNH?

A grande diferença da última versão da CNH está no QR Code, que fica na parte traseira do documento quando aberto por inteiro (com frente e verso exibidos). E o outro posicionamento é abaixo da data de emissão na lateral direita no canto inferior.

Onde fica o código nos documentos antigos

Nos documentos de habilitação mais antigos, o código de segurança normalmente se encontra na parte superior da CNH, próximo ao campo da categoria de habilitação. É um conjunto de números e letras únicos utilizados para verificar a legitimidade da CNH.

Como verificar a autenticidade da CNH digital?

Para fazer a verificação da autenticidade da CNH digital, você precisa fazer os seguintes passos:

Baixe o aplicativo oficial;

Escaneie o QR Code presente na CNH;

Confira as informações pessoais e veja se estão corretas;

Verifique a autenticidade visual para validar o documento.

O que significa "Número de Segurança CNH Inválido"?

O "Número de Segurança CNH Inválido" é uma mensagem exibida quando o código de segurança da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é reconhecido ou não corresponde aos padrões de autenticidade.

Isso pode ocorrer durante verificações de documentos, online ou presenciais, indicando que a CNH pode ser falsa ou ter sido adulterada. Essa mensagem visa alertar sobre a possibilidade de fraude e a importância de verificar a legitimidade do documento.

Como consultar os dados da CNH pela internet?

O processo para consultar os dados da CNH pela internet é muito simples:

Acesse o site oficial: entre na página do Detran do seu estado e encontre a área para serviços online;

entre na página do Detran do seu estado e encontre a área para serviços online; Escolha a opção "Consulta CNH": dentro do site do Detran, localize e clique na opção "Consulta CNH" ou similar;

dentro do site do Detran, localize e clique na opção "Consulta CNH" ou similar; Insira seus dados: coloque seus dados pessoais, como número da CNH, CPF e data de nascimento;

coloque seus dados pessoais, como número da CNH, CPF e data de nascimento; Visualize os dados: após concluir a validação, você terá acesso aos dados da sua CNH.

Como obter a Carteira Digital de Trânsito?

O passo a passo para conseguir a Carteira Digital de Trânsito é muito simples:

Baixe o aplicativo oficial: comece baixando o aplicativo "Carteira Digital de Trânsito" em seu smartphone. Ele está disponível nas lojas de aplicativos para sistemas Android e iOS;

comece baixando o aplicativo "Carteira Digital de Trânsito" em seu smartphone. Ele está disponível nas lojas de aplicativos para sistemas Android e iOS; Cadastre-se ou acesse sua conta: utilize as mesmas credenciais da sua conta do portal GovBr para acessar o aplicativo. Caso contrário, faça um rápido cadastro;

utilize as mesmas credenciais da sua conta do portal GovBr para acessar o aplicativo. Caso contrário, faça um rápido cadastro; Adicione a CNH e o CRLV: na seção de "Veículos", adicione sua CNH e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Basta escanear os códigos QR presentes nos documentos físicos.

na seção de "Veículos", adicione sua CNH e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Basta escanear os códigos QR presentes nos documentos físicos. Valide suas informações: após adicionar os documentos, o aplicativo solicitará que você tire uma selfie e confirme suas informações pessoais. Isso auxilia na segurança e a autenticidade da sua CDT;

após adicionar os documentos, o aplicativo solicitará que você tire uma selfie e confirme suas informações pessoais. Isso auxilia na segurança e a autenticidade da sua CDT; Pronto para uso: após a validação, sua Carteira Digital de Trânsito estará pronta para uso. Você poderá acessar seus documentos a qualquer momento pelo aplicativo, sem a necessidade de carregar a versão física;

após a validação, sua Carteira Digital de Trânsito estará pronta para uso. Você poderá acessar seus documentos a qualquer momento pelo aplicativo, sem a necessidade de carregar a versão física; Emissão do CRLV Digital: caso você já possua o CRLV em formato digital, ele será automaticamente vinculado à sua CDT. Caso contrário, ao pagar o licenciamento do veículo, o CRLV digital estará disponível no aplicativo após alguns dias.

