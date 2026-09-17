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Pagamentos de setembro do Bolsa Família começam hoje; veja impacto da greve da Caixa

Pagamentos começam pelo NIS final 1 e seguem até 30 de setembro; Caixa diz que canais operam

Bolsa Família: pagamentos de setembro começam nesta quinta-feira, 17. (MDAS/Divulgação)

Bolsa Família: pagamentos de setembro começam nesta quinta-feira, 17. (MDAS/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05h00.

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O pagamento do Bolsa Família de setembro começa nesta quinta-feira, 17, para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os depósitos seguem de forma escalonada até o dia 30 de setembro, de acordo com o último dígito do NIS.

Neste mês, porém, o calendário começa em meio à greve por tempo indeterminado dos empregados da Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos do programa.

A paralisação começou no dia 10 de setembro, após os funcionários rejeitarem a proposta apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Apesar da greve, a Caixa afirma que os canais usados para o pagamento dos benefícios sociais permanecem funcionando normalmente. Cerca de 35 milhões de pessoas recebem mensalmente benefícios sociais por meio da instituição.

Na quarta-feira, 16, Caixa e representantes dos trabalhadores retomaram as negociações em busca de um acordo para encerrar o movimento. A nova rodada ocorreu após a reabertura da mesa de negociação entre o banco e as entidades sindicais.

Greve na Caixa afeta o pagamento do Bolsa Família?

De acordo com a Caixa, os pagamentos de benefícios sociais continuam sendo realizados durante a greve e os canais de pagamento permanecem operando normalmente. A maior parte dos benefícios é depositada diretamente em contas bancárias.

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem ou pelo aplicativo da Caixa sem precisar comparecer a uma agência. Os recursos podem ser usados para fazer Pix, pagar contas e boletos, realizar compras ou fazer saques nos canais disponíveis.

Para quem não recebe o benefício diretamente em uma conta bancária, a Caixa informa que o dinheiro pode ser sacado com o cartão do programa e a senha nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Também é possível realizar saques sem cartão em terminais de autoatendimento e lotéricas utilizando biometria, desde que ela tenha sido cadastrada anteriormente.

Eventuais dificuldades podem ocorrer, principalmente, nos casos em que o beneficiário precisa de atendimento presencial de um empregado da Caixa para solucionar alguma pendência.

Calendário do Bolsa Família de setembro

Os pagamentos são liberados de acordo com o último número do NIS do beneficiário. O calendário oficial de setembro é:

  • NIS final 1: 17 de setembro
  • NIS final 2: 18 de setembro
  • NIS final 3: 21 de setembro
  • NIS final 4: 22 de setembro
  • NIS final 5: 23 de setembro
  • NIS final 6: 24 de setembro
  • NIS final 7: 25 de setembro
  • NIS final 8: 28 de setembro
  • NIS final 9: 29 de setembro
  • NIS final 0: 30 de setembro

O beneficiário deve considerar o último algarismo do NIS. Os números separados que aparecem depois do NIS no cartão indicam a via do documento e não são usados para definir a data do pagamento.

Como consultar o Bolsa Família?

Além do Caixa Tem, informações sobre os benefícios sociais podem ser consultadas nos aplicativos Benefícios Sociais Caixa e Bolsa Família e pelo Portal Cidadão. A Caixa também disponibiliza o atendimento Caixa Cidadão pelo telefone 0800 726 0207.

Durante a greve, os demais canais digitais e remotos do banco seguem disponíveis. Entre eles estão o aplicativo Caixa, Internet Banking, WhatsApp Caixa (0800 104 0104), caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais da rede Banco24Horas.

Caixa e bancários voltam à mesa de negociação

A Caixa esclarece que reabriu a mesa de negociações na quarta-feira, após sete dias de greve, por considerar o diálogo "o melhor caminho para a construção de acordos" e diz buscar uma solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade.

Foram realizadas 54 reuniões de negociação coletiva desde o início da campanha salarial, com quatro propostas apresentadas aos trabalhadores, conforme a Caixa. Entre os pontos de divergência nas negociações estão questões relacionadas ao Saúde Caixa, plano de saúde dos funcionários do banco.

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