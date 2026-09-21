Pesquisa Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41%, no 2º turno

Quaest: há uma semana, levantamento mostrava que Flávio tinha 42%, enquanto Lula registrava 40% (Saulo Cruz/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)
Repórter
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18h19.
Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 18h55.
RESUMO | Flávio Bolsonaro aparece com 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais e configura empate técnico.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21.
Flávio tem 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, os números mostram empate técnico.
Há uma semana, o levantamento mostrava que Flávio tinha 42%, enquanto Lula registrava 40%.
Em outros cenários testados pela pesquisa, Lula aparece à frente dos adversários. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 41%, ante 39% do governador de Goiás. Na simulação com Augusto Cury (Avante), Lula marca 39%, contra 35% do empresário. Diante de Renan Santos (Missão), o petista tem 41%, ante 38%. Já contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 46%, contra 32%.
A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06004/2026.