Pesquisa Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41%, no 2º turno

RESUMO | Flávio Bolsonaro aparece com 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais e configura empate técnico.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21.

Flávio tem 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, os números mostram empate técnico.

Há uma semana, o levantamento mostrava que Flávio tinha 42%, enquanto Lula registrava 40%.

Em outros cenários testados pela pesquisa, Lula aparece à frente dos adversários. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 41%, ante 39% do governador de Goiás. Na simulação com Augusto Cury (Avante), Lula marca 39%, contra 35% do empresário. Diante de Renan Santos (Missão), o petista tem 41%, ante 38%. Já contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 46%, contra 32%.

Veja os números da pesquisa:

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 42% (eram 42%)

Lula (PT): 41% (eram 40%)

Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 13%)

Indecisos: 3% (eram 5%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 41% (eram 41%)

Ronaldo Caiado (PSD): 39% (eram 39%)

Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 16%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 39% (eram 38%)

Augusto Cury (Avante): 35% (eram 36%)

Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 21%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 41% (eram 41%)

Renan Santos (Missão): 38% (eram 38%)

Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Romeu Zema