Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41%, no 2º turno

Diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico

Quaest: há uma semana, levantamento mostrava que Flávio tinha 42%, enquanto Lula registrava 40% (Saulo Cruz/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

Quaest: há uma semana, levantamento mostrava que Flávio tinha 42%, enquanto Lula registrava 40% (Saulo Cruz/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18h19.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 18h55.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | Flávio Bolsonaro aparece com 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais e configura empate técnico.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21.

Flávio tem 42% das intenções de voto, contra 41% de Lula. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, os números mostram empate técnico.

Há uma semana, o levantamento mostrava que Flávio tinha 42%, enquanto Lula registrava 40%.

Em outros cenários testados pela pesquisa, Lula aparece à frente dos adversários. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 41%, ante 39% do governador de Goiás. Na simulação com Augusto Cury (Avante), Lula marca 39%, contra 35% do empresário. Diante de Renan Santos (Missão), o petista tem 41%, ante 38%. Já contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 46%, contra 32%.

Veja os números da pesquisa:

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42% (eram 42%)
  • Lula (PT): 41% (eram 40%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 13%)
  • Indecisos: 3% (eram 5%)

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 41% (eram 41%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 39% (eram 39%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 16%)
  • Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 39% (eram 38%)
  • Augusto Cury (Avante): 35% (eram 36%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 21%)
  • Indecisos: 5% (eram 5%)

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 41% (eram 41%)
  • Renan Santos (Missão): 38% (eram 38%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)
  • Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 46% (eram 45%)
  • Romeu Zema (Novo): 32% (eram 33%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 18%)
  • Indecisos: 4% (eram 4%)

A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06004/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

Tarcísio falta ao debate da Record, e Haddad fala em virada mesmo com desvantagem de 15 pontos

Pesquisa Quaest: Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno

Lula diz que Trump não pode 'impor sua vontade' a outros países e fala em reciprocidade no tarifaço

Pesquisa AtlasIntel: Cid Gomes e Luizianne Lins lideram disputa pelo Senado no Ceará

Mais na Exame

Esporte

GP do Azerbaijão de Fórmula 1: quem são os maiores vencedores

Brasil

Tarcísio falta ao debate da Record, e Haddad fala em virada mesmo com desvantagem de 15 pontos

Tecnologia

Por que a geração Z trocou o Bluetooth pelos fones com fio?

Pop

'Habeas Corpus': conheça o 'How to Get Away with Murder' brasileiro que estreia na Netflix