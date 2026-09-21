O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência da República, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21.

Lula tem 37% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio com 33%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados no limite estatístico.

Na comparação com a pesquisa divulgada na segunda-feira passada, o petista oscilou positivamente um ponto percentual, enquanto o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve variação de dois pontos percentuais.

A diferença entre os dois segue em queda. Em agosto, era de 7 pontos percentuais. No levantamento desta segunda-feira, a 15 dias do primeiro turno, a diferença é de apenas 4 pontos percentuais.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury (Avante) aparece com 6% das intenções de voto, seguido por Ronaldo Caiado (PSD) com 4%. Renan Santos (Missão) tem 3% e Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) aparecem com 1% cada. Os outros candidatos não pontuam.

O levantamento mostra ainda que 8% dizem que estão indecisos e outros 7% vão votar branco, nulo ou não votar em 4 de outubro.

Decisão de voto

A pesquisa mostrou ainda que 79% dos eleitores afirmam que sua escolha é definitiva, enquanto 21% dizem que ainda pode mudar.

Rejeição coloca Lula e Flávio Bolsonaro acima de 50%

A pesquisa Quaest também mediu a rejeição dos candidatos, perguntando aos eleitores quais nomes eles conheciam e em quem não votariam de jeito nenhum. O levantamento mostra que Flávio Bolsonaro (PL) tem o maior índice de rejeição, com 56%, seguido por Lula (PT), com 55%. Os dois resultados estão próximos e variaram dentro de um ponto percentual em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Romeu Zema (Novo) aparece com 43% de rejeição, dois pontos a mais que no levantamento anterior, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) registra 40%, após passar de 42% para 40%. Renan Santos (Missão) teve a maior variação positiva entre os principais nomes, subindo de 30% para 35%.

Eleitores dividem receios entre novo mandato de Lula e retorno da família Bolsonaro

A Quaest também perguntou aos entrevistados qual cenário mais gera preocupação para o país. O resultado mostra uma divisão entre os dois principais grupos políticos: 43% disseram ter mais medo de um novo mandato de Lula, enquanto 42% apontaram preocupação com a volta da família Bolsonaro ao poder.

Os percentuais ficaram praticamente estáveis em relação à pesquisa anterior. A parcela que afirmou temer os dois cenários permaneceu em 7%, enquanto 3% disseram não ter medo de nenhum dos dois. Outros 5% não souberam ou não responderam.

O instituto Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06004/2026.