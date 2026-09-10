Greve na Caixa: o que muda no pagamento de contas, saque de INSS e Bolsa Família

Os empregados da Caixa Econômica Federal entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 10, após rejeitarem a proposta apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A paralisação pode afetar clientes e beneficiários que dependem de atendimento presencial.

A greve foi aprovada pelos empregados da Caixa após 90% dos votos válidos rejeitarem a proposta apresentada pelo banco nas assembleias realizadas pela categoria. A paralisação ocorre enquanto a Caixa e os representantes dos trabalhadores ainda mantêm negociações.

A entidade sindical afirmou que a proposta apresentada anteriormente estava distante das reivindicações dos empregados, especialmente em relação ao Saúde Caixa, plano de saúde dos funcionários do banco e seus dependentes.

"A expressiva rejeição da proposta nas assembleias realizadas em todo o país demonstra que ela está muito distante das necessidades e das expectativas dos trabalhadores da Caixa", segundo a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, Neiva Ribeiro.

"A Caixa precisa rever sua posição e apresentar uma proposta que realmente responda às demandas dos trabalhadores. Do jeito que está, a proposta não atende às expectativas e não será capaz de tirar os empregados da greve", acrescentou a dirigente em comunicado ao Sindicato dos Bancários.

Pagamentos e saques podem continuar pelos canais digitais

A paralisação não significa, necessariamente, que todas as agências da Caixa deixarão de funcionar. O impacto dependerá da adesão dos empregados em cada localidade.

Operações realizadas por aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e outros canais remotos continuam disponíveis. Para quem recebe benefícios ou precisa movimentar recursos, isso significa que a greve não deve interromper automaticamente todas as formas de acesso ao dinheiro.

O principal ponto de atenção está nas operações que dependem de atendimento ou análise de funcionários da Caixa. A greve pode aumentar o prazo para resolver pendências, conferir documentos, corrigir dados cadastrais ou concluir procedimentos que não podem ser feitos pelos canais digitais.

Para operações que exigem a atuação direta de funcionários do banco, a paralisação pode provocar atrasos, dependendo do nível de funcionamento das agências em cada região.

E o pagamento de benefícios como INSS e Bolsa Família?

Benefícios pagos pela Caixa, como os vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Bolsa Família, não estão suspensos por causa da greve. O impacto pode aparecer, principalmente, quando o beneficiário precisa realizar alguma operação presencial para acessar ou regularizar o pagamento.

No caso do Bolsa Família, os pagamentos previstos para a segunda quinzena do mês também entram no radar dos beneficiários. A orientação, diante da paralisação, é acompanhar os canais oficiais da Caixa e utilizar os meios digitais disponíveis sempre que possível.

O mesmo vale para recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outras verbas que podem ser movimentadas por canais eletrônicos, desde que não exista alguma pendência que exija atendimento presencial.

Cartão do Cidadão pode exigir atendimento

A paralisação também pode dificultar procedimentos relacionados ao Cartão do Cidadão ou ao cartão utilizado para recebimento de benefícios.

A primeira emissão, o desbloqueio ou o recadastramento de senha podem exigir atendimento quando o cartão apresenta algum problema que não consegue ser solucionado em lotéricas ou caixas eletrônicos.

Quem já tem o cartão funcionando normalmente não deve ser afetado da mesma forma que o usuário que precisa corrigir um problema ou solicitar uma nova via.

Caixa foi procurada para detalhar greve e dar orientações

A Caixa informou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos empregados e retornou à mesa de negociação "com o objetivo de construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas."

Durante a greve, os clientes poderão usar normalmente os canais digitais da Caixa, como o app Caixa, o Internet Banking, o WhatsApp da Caixa (0800 104 0104) e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) e FGTS.

Além disso, o banco explicou que o atendimento telefônico está disponível pelo "Alô Caixa", nos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). "Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas", complementou.

"A Caixa disponibiliza, ainda, atendimento presencial em unidades lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui (CCA) em todo o país", pontuou. A localização de cada lotérica ou CCA pode ser consultada no site da instituição.

A EXAME questionou também sobre o percentual de agências ou de funcionários que aderiram à greve e se o banco já tem previsão para a apresentação da nova proposta de Acordo Coletivo aos sindicatos, mas não houve detalhamento por parte da Caixa.