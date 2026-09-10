Greve na Caixa: o que muda no pagamento de contas, saque de INSS e Bolsa Família

Caixa: pagamentos e saques podem continuar pelos canais digitais durante a greve. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Repórter de Invest
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09h30.
Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 15h33.
Os empregados da Caixa Econômica Federal entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 10, após rejeitarem a proposta apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A paralisação pode afetar clientes e beneficiários que dependem de atendimento presencial.
A greve foi aprovada pelos empregados da Caixa após 90% dos votos válidos rejeitarem a proposta apresentada pelo banco nas assembleias realizadas pela categoria. A paralisação ocorre enquanto a Caixa e os representantes dos trabalhadores ainda mantêm negociações.
A entidade sindical afirmou que a proposta apresentada anteriormente estava distante das reivindicações dos empregados, especialmente em relação ao Saúde Caixa, plano de saúde dos funcionários do banco e seus dependentes.
"A expressiva rejeição da proposta nas assembleias realizadas em todo o país demonstra que ela está muito distante das necessidades e das expectativas dos trabalhadores da Caixa", segundo a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, Neiva Ribeiro.
"A Caixa precisa rever sua posição e apresentar uma proposta que realmente responda às demandas dos trabalhadores. Do jeito que está, a proposta não atende às expectativas e não será capaz de tirar os empregados da greve", acrescentou a dirigente em comunicado ao Sindicato dos Bancários.
A paralisação não significa, necessariamente, que todas as agências da Caixa deixarão de funcionar. O impacto dependerá da adesão dos empregados em cada localidade.
Operações realizadas por aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e outros canais remotos continuam disponíveis. Para quem recebe benefícios ou precisa movimentar recursos, isso significa que a greve não deve interromper automaticamente todas as formas de acesso ao dinheiro.
O principal ponto de atenção está nas operações que dependem de atendimento ou análise de funcionários da Caixa. A greve pode aumentar o prazo para resolver pendências, conferir documentos, corrigir dados cadastrais ou concluir procedimentos que não podem ser feitos pelos canais digitais.
Para operações que exigem a atuação direta de funcionários do banco, a paralisação pode provocar atrasos, dependendo do nível de funcionamento das agências em cada região.
Benefícios pagos pela Caixa, como os vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Bolsa Família, não estão suspensos por causa da greve. O impacto pode aparecer, principalmente, quando o beneficiário precisa realizar alguma operação presencial para acessar ou regularizar o pagamento.
No caso do Bolsa Família, os pagamentos previstos para a segunda quinzena do mês também entram no radar dos beneficiários. A orientação, diante da paralisação, é acompanhar os canais oficiais da Caixa e utilizar os meios digitais disponíveis sempre que possível.
O mesmo vale para recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outras verbas que podem ser movimentadas por canais eletrônicos, desde que não exista alguma pendência que exija atendimento presencial.
A paralisação também pode dificultar procedimentos relacionados ao Cartão do Cidadão ou ao cartão utilizado para recebimento de benefícios.
A primeira emissão, o desbloqueio ou o recadastramento de senha podem exigir atendimento quando o cartão apresenta algum problema que não consegue ser solucionado em lotéricas ou caixas eletrônicos.
Quem já tem o cartão funcionando normalmente não deve ser afetado da mesma forma que o usuário que precisa corrigir um problema ou solicitar uma nova via.
A Caixa informou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos empregados e retornou à mesa de negociação "com o objetivo de construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas."
Durante a greve, os clientes poderão usar normalmente os canais digitais da Caixa, como o app Caixa, o Internet Banking, o WhatsApp da Caixa (0800 104 0104) e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) e FGTS.
Além disso, o banco explicou que o atendimento telefônico está disponível pelo "Alô Caixa", nos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). "Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas", complementou.
"A Caixa disponibiliza, ainda, atendimento presencial em unidades lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui (CCA) em todo o país", pontuou. A localização de cada lotérica ou CCA pode ser consultada no site da instituição.
A EXAME questionou também sobre o percentual de agências ou de funcionários que aderiram à greve e se o banco já tem previsão para a apresentação da nova proposta de Acordo Coletivo aos sindicatos, mas não houve detalhamento por parte da Caixa.