Governo divulga calendário do Bolsa Família de 2026; veja datas

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Os primeiros a receber o benefício serão os inscritos com Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os repasses começam no dia 19 de janeiro de 2026. A liberação dos valores seguirá o modelo escalonado, conforme o dígito final do NIS.

Como ocorre atualmente, o dinheiro será disponibilizado nos últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção é dezembro, quando os pagamentos têm início no dia 10 e são concluídos antes do Natal, para garantir que as famílias recebam o benefício antes das festas de fim de ano.

O Bolsa Família atende famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo complementar a renda e garantir acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e educação.

Confira o calendário do Bolsa Família para janeiro de 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 19/1

Final do NIS: 2 - pagamento em 20/1

Final do NIS: 3 - pagamento em 21/1

Final do NIS: 4 - pagamento em 22/1

Final do NIS: 5 - pagamento em 23/1

Final do NIS: 6 - pagamento em 26/1

Final do NIS: 7 - pagamento em 27/1

Final do NIS: 8 - pagamento em 28/1

Final do NIS: 9 - pagamento em 29/1

Final do NIS: 0 - pagamento em 30/1

Calendário do Bolsa Família de 2026