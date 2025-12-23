Governo divulga calendário do Bolsa Família de 2026; veja datas

Redação Exame
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08h12.
O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Os primeiros a receber o benefício serão os inscritos com Número de Identificação Social (NIS) de final 1.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os repasses começam no dia 19 de janeiro de 2026. A liberação dos valores seguirá o modelo escalonado, conforme o dígito final do NIS.
Como ocorre atualmente, o dinheiro será disponibilizado nos últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção é dezembro, quando os pagamentos têm início no dia 10 e são concluídos antes do Natal, para garantir que as famílias recebam o benefício antes das festas de fim de ano.
O Bolsa Família atende famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo complementar a renda e garantir acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e educação.