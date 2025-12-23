Invest

Governo divulga calendário do Bolsa Família de 2026; veja datas

Primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08h12.

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Os primeiros a receber o benefício serão os inscritos com Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os repasses começam no dia 19 de janeiro de 2026. A liberação dos valores seguirá o modelo escalonado, conforme o dígito final do NIS.

Como ocorre atualmente, o dinheiro será disponibilizado nos últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção é dezembro, quando os pagamentos têm início no dia 10 e são concluídos antes do Natal, para garantir que as famílias recebam o benefício antes das festas de fim de ano.

O Bolsa Família atende famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo complementar a renda e garantir acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e educação.

Confira o calendário do Bolsa Família para janeiro de 2026:

  • Final do NIS: 1 - pagamento em 19/1
  • Final do NIS: 2 - pagamento em 20/1
  • Final do NIS: 3 - pagamento em 21/1
  • Final do NIS: 4 - pagamento em 22/1
  • Final do NIS: 5 - pagamento em 23/1
  • Final do NIS: 6 - pagamento em 26/1
  • Final do NIS: 7 - pagamento em 27/1
  • Final do NIS: 8 - pagamento em 28/1
  • Final do NIS: 9 - pagamento em 29/1
  • Final do NIS: 0 - pagamento em 30/1

Calendário do Bolsa Família de 2026

  • Fevereiro: de 12/2 a 27/2;
  • Março: de 18/3 a 31/3;
  • Abril: de 16/4 a 30/4;
  • Maio: de 18/5 a 29/5;
  • Junho: de 17/6 a 30/6;
  • Julho: de 20/7 a 31/7;
  • Agosto: de 18/8 a 31/8;
  • Setembro: de 17/9 a 30/9;
  • Outubro: de 19/10 a 30/10;
  • Novembro: de 16/11 a 30/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.
