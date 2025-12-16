Genial/Quaest: 54% acham que Bolsonaro errou ao escolher Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar as eleições no próximo ano. Para 54% dos brasileiros, o Bolsonaro errou ao escolher seu filho mais velho como candidato, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16.

Apenas 36% acreditam que o ex-presidente acertou, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Entre as ideologias políticas, os lulistas são os que mais consideram que Bolsonaro errou, com 78%, enquanto 16% acham que o ex-presidente acertou.

Já entre a esquerda não lulista o índice cai para 71%. Cerca de 22% acreditam que a pré-candidatura de Flávio é um acerto.

Entre as pessoas que afirmam ser bolsonaristas, 78% acreditam que Bolsonaro acertou ao escolher Flávio e 16% acreditam que ele errou. Na direita não bolsonarista, 55% acham que Bolsonaro acertou, enquanto 38% responderam que acreditam que a indicação foi um erro.

As pessoas que se consideram politicamente independentes também consideraram a indicação de Flávio Bolsonaro como erro, com 56%.

Já 28% dos entrevistados com esse posicionamento político responderam que Bolsonaro acertou ao nomear o filho como sucessor na corrida eleitoral.

Rejeição de Flávio Bolsonaro

Ao questionar os entrevistados se eles pretendiam votar em Flávio, 13% dos ouvidos respondem que vão votar em Flávio, enquanto 23% responderam que poderiam votar.

Por outro lado, 62% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no filho do ex-presidente. Entre os entrevistados, 2% não souberam ou não responderam.

Já no cenário geral e espontâneo de intenções de voto, Flávio Bolsonaro aparece com 5%, assim como seu pai, Jair Bolsonaro, que está inelegível.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 20% das intenções de voto, enquanto 65% dos entrevistados são considerados indecisos.