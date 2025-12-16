Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Genial/Quaest: 54% acham que Bolsonaro errou ao escolher Flávio

Pesquisa mostra que maioria considera a indicação do filho do ex-presidente na corrida eleitoral do próximo ano como um erro

Flávio Bolsonaro: pesquisa mostra que 62% dizem que não votariam de jeito nenhum no senador (Edilson Rodrigues//Agência Senado)

Flávio Bolsonaro: pesquisa mostra que 62% dizem que não votariam de jeito nenhum no senador (Edilson Rodrigues//Agência Senado)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15h27.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar as eleições no próximo ano. Para 54% dos brasileiros, o Bolsonaro errou ao escolher seu filho mais velho como candidato, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16.

Apenas 36% acreditam que o ex-presidente acertou, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Entre as ideologias políticas, os lulistas são os que mais consideram que Bolsonaro errou, com 78%, enquanto 16% acham que o ex-presidente acertou.

Já entre a esquerda não lulista o índice cai para 71%. Cerca de 22% acreditam que a pré-candidatura de Flávio é um acerto.

Entre as pessoas que afirmam ser bolsonaristas, 78% acreditam que Bolsonaro acertou ao escolher Flávio e 16% acreditam que ele errou. Na direita não bolsonarista, 55% acham que Bolsonaro acertou, enquanto 38% responderam que acreditam que a indicação foi um erro.

As pessoas que se consideram politicamente independentes também consideraram a indicação de Flávio Bolsonaro como erro, com 56%.

Já 28% dos entrevistados com esse posicionamento político responderam que Bolsonaro acertou ao nomear o filho como sucessor na corrida eleitoral.

Rejeição de Flávio Bolsonaro

Ao questionar os entrevistados se eles pretendiam votar em Flávio, 13% dos ouvidos respondem que vão votar em Flávio, enquanto 23% responderam que poderiam votar.

Por outro lado, 62% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no filho do ex-presidente. Entre os entrevistados, 2% não souberam ou não responderam.

Já no cenário geral e espontâneo de intenções de voto, Flávio Bolsonaro aparece com 5%, assim como seu pai, Jair Bolsonaro, que está inelegível.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 20% das intenções de voto, enquanto 65% dos entrevistados são considerados indecisos.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroJair BolsonaroEleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Lula vence Flávio e Tarcísio no 2º turno por 10 pontos, diz Genial/Quaest

Moraes vota para condenar 5 réus envolvidos em tentativa de golpe

Chuva e vento fortes provocam alagamentos em cidades de Santa Catarina

Aprovação de Lula sobe a 48% e desaprovação cai a 49%, diz Genial/Quaest

Mais na Exame

Mundo

Estados Unidos e Paraguai anunciam acordo para combater crime organizado

Minhas Finanças

Hospedagem de 24 horas não barateia diária, mas previne gasto inesperado

Negócios

Como essa empresa investe em jovens talentos para manter um negócio de US$ 6 bilhões

Casual

Semana da moda do Rio de Janeiro volta em 2026 após hiato de uma década