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Criptomoeda que já subiu 145% neste ano entra na carteira do fundo HASH11

Ativo é o queridinho dos analistas em 2026 por fundamentos fortes e famoso programa de recompra de tokens

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16h18.

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A criptomoeda hyperliquid, que acumula alta de 145% no ano de 2026, fará parte da carteira do índice utilizado como referência pelo HASH11, o maior fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de criptoativos do Brasil. A alteração será efetivada em 1º de setembro.

O HASH11, da gestora brasileira focada em ativos digitais Hashdex, acompanha o Nasdaq CME Crypto Index (NCI) para entregar aos investidores uma exposição a criptomoedas. Em torno de 80% do portfolio, no entanto, é concentrado no bitcoin, que é a maior das moedas digitais e é considerado o benchmark do mercado.

Em nota enviada à EXAME, Samir Kerbage, CIO da Hashdex, afirmou que o mercado muda muito rápido e novos protocolos podem ganhar relevância em pouco tempo, como foi o caso da hyperliquid. “O NCI foi desenhado justamente para acompanhar essa evolução de forma sistemática, seguindo critérios objetivos de elegibilidade e representatividade”, comenta Kerbage.

A vantagem de usar um ETF em um mercado tão dinâmico seria o investidor poder manter uma exposição que evolui junto com o setor, sem precisar antecipar cada ativo que representa individualmente uma oportunidade de investimento nova.

Hyperliquid fez sucesso em 2026

O criptoativo incluído pela Hashdex no HASH11 é emitido pelo projeto de mesmo nome. A Hyperliquid é uma bolsa de negociação de futuros perpétuos de diversos ativos, que vão do bitcoin ao petróleo, dentro do blockchain.

Em junho, a empresa de venture capital e fundos de hedge especializada em criptoativos, Multicoin Capital, divulgou um relatório prevendo que a hyperliquid poderia subir até 1.000% até 2028.

Um mês antes, o BTG e a Empiricus recomendaram a criptomoeda a seus clientes, de olho no desempenho positivo do ativo mesmo diante de um mercado cripto em baixa. Mesmo com a forte alta desta quarta-feira, 19, o bitcoin acumula uma desvalorização de 21% em 2026.

Destaca-se na economia da Hyperliquid um mecanismo pelo qual 99% da receita do protocolo é destinada à recompra e queima de tokens HYPE, algo que torna a criptomoeda mais rara quanto mais o projeto negocia seus perpétuos.

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