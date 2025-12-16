Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Genial/Quaest: 19% dizem que Bolsonaro deveria escolher Michelle para 2026

Ex-primeira dama apareceu em primeiro entre as respostas sobre quem Bolsonaro deveria ter indicado para concorrer em 2026

Entrevistados acreditam que Bolsonaro deveria ter escolhido Michelle em vez de Flávio para as eleições 2026

Entrevistados acreditam que Bolsonaro deveria ter escolhido Michelle em vez de Flávio para as eleições 2026

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17h16.

No começo do mês, o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que o ex-presidente Jair Bolsonaro o escolheu como sucessor na disputa pela presidência da República. No entanto, para a maioria dos brasileiros ouvidos pela pesquisa Genial/Quaest, a escolha foi um erro e ele deveria ter indicado Michelle Bolsonaro como sua candidata para 2026.

A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, questionou aos entrevistados se acreditavam que Bolsonaro escolher o filho Flávio como candidato à Presidência era um erro. Para 54%, a resposta é sim. Apenas 36% avaliaram que o ex-presidente acertou na escolha.

Quando questionados sobre quem Bolsonaro deveria ter escolhido no lugar de Flávio, a ex-primeira dama Michelle apareceu na frente. Para 19% das pessoas, o ex-presidente deveria ter indicado Michelle como sua candidata para 2026.

16% acreditam que o ex-presidente deveria ter escolhido Tarcísio de Freitas para substituí-lo na corrida presidencial. Em 2022, Tarcísio foi o candidato de Bolsonaro na disputa pelo governo de São Paulo.

Aparecem ainda Ratinho Júnior (PSD), com 11%; Pablo Marçal (PRTB) com 5%; Romeu Zema (Novo) com 4%; Ronaldo Caiado (União) com 3% e Eduardo Leite (PSD) com 2%.

Um dos outros filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL), aparece com apenas 3% das respostas.

Cerca de 2% dos entrevistados ainda responderam outros candidatos que não pontuaram, enquanto 14% não souberam ou não responderam.

Para 21%, Bolsonaro não deveria ter escolhido nenhum dos citados.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita com base em 2.004 entrevistas de brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas eleitoraisEleições 2026Michelle BolsonaroJair BolsonaroFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

São Paulo entra em estado de alerta para chuva forte e alagamento nesta terça-feira

STF forma maioria para condenar cinco réus do núcleo 2 de tentativa de golpe

Genial/Quaest: 54% acham que Bolsonaro errou ao escolher Flávio

Lula vence Flávio e Tarcísio no 2º turno por 10 pontos, diz Genial/Quaest

Mais na Exame

Brasil

São Paulo entra em estado de alerta para chuva forte e alagamento nesta terça-feira

Casual

'O Agente Secreto' é pré-selecionado ao Oscar de 2026 em duas categorias

EXAME Agro

China aplicará tarifas de até 19,8% sobre carne suína da União Europeia

Mundo

Salário mínimo em Portugal é quatro vezes maior que no Brasil; veja valores