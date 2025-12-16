Genial/Quaest: 19% dizem que Bolsonaro deveria escolher Michelle para 2026

No começo do mês, o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que o ex-presidente Jair Bolsonaro o escolheu como sucessor na disputa pela presidência da República. No entanto, para a maioria dos brasileiros ouvidos pela pesquisa Genial/Quaest, a escolha foi um erro e ele deveria ter indicado Michelle Bolsonaro como sua candidata para 2026.

A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, questionou aos entrevistados se acreditavam que Bolsonaro escolher o filho Flávio como candidato à Presidência era um erro. Para 54%, a resposta é sim. Apenas 36% avaliaram que o ex-presidente acertou na escolha.

Quando questionados sobre quem Bolsonaro deveria ter escolhido no lugar de Flávio, a ex-primeira dama Michelle apareceu na frente. Para 19% das pessoas, o ex-presidente deveria ter indicado Michelle como sua candidata para 2026.

Já 16% acreditam que o ex-presidente deveria ter escolhido Tarcísio de Freitas para substituí-lo na corrida presidencial. Em 2022, Tarcísio foi o candidato de Bolsonaro na disputa pelo governo de São Paulo.

Aparecem ainda Ratinho Júnior (PSD), com 11%; Pablo Marçal (PRTB) com 5%; Romeu Zema (Novo) com 4%; Ronaldo Caiado (União) com 3% e Eduardo Leite (PSD) com 2%.

Um dos outros filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL), aparece com apenas 3% das respostas.

Cerca de 2% dos entrevistados ainda responderam outros candidatos que não pontuaram, enquanto 14% não souberam ou não responderam.

Para 21%, Bolsonaro não deveria ter escolhido nenhum dos citados.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita com base em 2.004 entrevistas de brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.