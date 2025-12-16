Aprovação de Lula sobe a 48% e desaprovação cai a 49%, diz Genial/Quaest

A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou recuperação após o freio da alta popularidade no levantamento de novembro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16.

O levantamento mostra que 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, 48% aprovam, e 3% não sabem ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior, a aprovação teve uma oscilação positiva de um ponto percentual, enquanto a reprovação recuou um ponto percentual. As variações ocorreram dentro da margem de erro do levantamento.

A pesquisa mostra uma recuperação da popularidade do petista, que viu os efeitos da megaoperação do Rio de Janeiro afetar a tendência de alta da aprovação.

Aprovação no Nordeste cai, mas sobe nas outras regiões

O levantamento mostra que Lula registrou a terceira queda consecutiva da sua popularidade no Nordeste, histórico reduto petista em eleições presidências. Em relação a novembro, o percentual caiu de 59% para 57%. Em outubro, o percentual era de 62%.

Em contrapartida, a aprovação subiu no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Na região Sul, a alta foi de dois pontos e chegou a 40%. No Sudeste, a aprovação atingiu o maior patamar desde outubro deste ano, com 45%. Apesar da tendência positiva, a reprovação supera a aprovação nas duas regiões.

Lula segue com avaliação positiva entre as mulheres, pessoas entre 35 e 60 anos e a população com até o ensino fundamental completo.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 11 e 14 de dezembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.