Meta AI agora analisa métricas do Instagram e Facebook e sugere ações para PMEs; veja como usar

A Meta começou a liberar novos recursos do Meta AI voltados a pequenos negócios, permitindo que o assistente de inteligência artificial da empresa acesse diretamente as contas de Instagram, Facebook, Meta Ads e também ferramentas do Google Workspace, como Gmail, Docs, Sheets e Slides.

A promessa é entregar respostas mais específicas sobre o próprio negócio do que um chatbot genérico conseguiria.

O recurso está disponível no site meta.ai, no aplicativo móvel do Meta AI e num novo aplicativo para desktop, e é gratuito. A companhia planeja reservar funções mais avançadas para assinantes do Meta One, seu plano pago, conforme o produto evoluir.

O que a ferramenta faz na prática

Segundo a Meta, há três frentes principais de uso.

A primeira é análise de conteúdo orgânico: o assistente lê métricas de alcance, salvamentos, compartilhamentos, comentários e visitas ao perfil no Facebook e no Instagram para apontar o que funcionou melhor e sugerir o que testar em seguida — inclusive com a opção de programar um relatório automático, por exemplo, toda segunda-feira.

A segunda é comparação com concorrentes: a ferramenta analisa conteúdo público e padrões de engajamento de marcas similares nas duas redes, permitindo ao usuário pedir, por exemplo, um comparativo de desempenho orgânico com cinco empresas do mesmo setor.

A terceira é otimização de campanhas pagas: o Meta AI examina o histórico de anúncios veiculados via Meta Ads, aponta quais públicos e criativos geram resultado, quais pararam de funcionar e por quê, e pode transformar essa análise em uma apresentação pronta para compartilhar com a equipe.

Além disso, o assistente pode gerar documentos, planilhas e apresentações a partir desses dados, e configurar lembretes e rotinas recorrentes — por exemplo, avisos automáticos sobre queda de desempenho numa campanha.

O que avaliar antes de ativar

Como qualquer ferramenta que passa a ler dados de contas reais de negócio, vale ponderar três pontos antes de conectar tudo.

Permissão é opt-in, mas ampla. A integração com Instagram, Facebook, Meta Ads e Google Workspace precisa ser autorizada pelo usuário — mas, uma vez concedida, o assistente passa a enxergar dados de engajamento, desempenho de anúncios e conteúdo de documentos numa mesma conversa. Vale revisar periodicamente quais integrações estão ativas e desconectar as que não forem mais necessárias.

A comparação com concorrentes usa dados públicos, não dados internos deles. A Meta AI analisa o que essas marcas publicam abertamente nas redes, não métricas privadas de terceiros, é um diferencial em relação a achar que a ferramenta tem acesso a informações confidenciais de outras empresas, o que não é o caso.

Relatório automático não substitui estratégia. A própria proposta do recurso é entregar insight rápido a partir do histórico da conta. Isso ajuda a identificar padrões, mas não incorpora contexto de negócio que o dono da empresa tem e a IA não vê, sazonalidade, mudança de fornecedor, campanha de concorrente fora das redes sociais, entre outros fatores.

Onde o Meta AI se encaixa no ecossistema da empresa

A novidade se soma a outras frentes de IA que a Meta vem lançando para anunciantes nos últimos anos, incluindo o Meta Business Agent, assistente focado em resolver problemas de conta e configuração de campanhas, e ferramentas de geração automática de criativos publicitários. A companhia também tem investido na expansão do Meta AI como aplicativo próprio, fora do ambiente das redes sociais.

Para pequenos negócios que já usam Instagram e Facebook como canal principal de vendas, a proposta reduz a necessidade de abrir várias ferramentas separadas para entender desempenho. O trade-off é centralizar ainda mais dados de operação dentro do ecossistema Meta — o que pode ser conveniente ou motivo de cautela, a depender de quanto o negócio já depende dessas plataformas.