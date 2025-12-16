Brasil

Lula vence Flávio e Tarcísio no 2º turno por 10 pontos, diz Genial/Quaest

Presidente também lidera em cenários contra Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Romeu Zema

Segundo pesquisa, Flávio Bolsonaro chegaria ao 2º turno, mas perder para Lula (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14h59.

Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 15h06.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16.

A pesquisa simulou seis cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 10 a 12 pontos percentuais.

No primeiro cenário, entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 46% das intenções de voto, enquanto 36% escolheriam o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Essa é a segunda vez que o instituto testa o nome de Flávio, escolhido por Bolsonaro como o nome para disputar a eleição. O senador cresceu quatro pontos percentuais.

Na disputa entre Tarcísio e Lula, o governador tem 35%, enquanto Lula aparece com 45%. Na comparação com o levantamento anterior, o petista subiu de 41% para 45%, enquanto o governador paulista teve oscilação negativa de um ponto percentual.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece com 35% contra 45% de Lula. Já Ronaldo Caiado (União), pré-candidato à Presidência, tem 33% e Lula lidera com 44%.

No último cenário, Lula tem 45%, enquanto o governador Romeu Zema (Novo) teria 33% das intenções de voto.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 11 e 14 de dezembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Lula lidera na espontânea

Lula também lidera na intenção de voto espontânea com 20%, enquanto Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro aparecem empatados, com 5% cada. Cerca de 65% dos entrevistados responderam que estão indecisos.

Na pesquisa anterior, o petista tinha 19% e subiu para 20%. Bolsonaro caiu 10 pontos percentuais, de 15% para 10%.

Genial/Quaest (dezembro/25): cenários de 2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 46%
  • Jair Bolsonaro (PL): 36%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Tarcísio

  • Lula (PT): 45%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho

  • Lula (PT): 45%
  • Ratinho Júnior (PSD): 35%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 44%
  • Romeu Zema (Novo): 33%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula x Caiado

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (União): 33%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

