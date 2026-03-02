Fuvest abre inscrições para simulado inédito

Estudantes que pretendem disputar uma vaga na USP poderão se inscrever, a partir desta segunda-feira, 2, no Simulado da Prova de Conhecimentos Gerais da Fuvest, um simulado inédito para os vestibulandos.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da fundação até as 12h de 31 de março. A taxa é de R$ 100, valor único para todos os participantes.

A aplicação será presencial no dia 26 de abril, domingo, das 13h às 18h, com duração total de cinco horas.

Santo André, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba são as cidades que receberão o simulado.

Segundo o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, o exame seguirá o novo formato da primeira fase do Vestibular 2027, com 80 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Até o ano passado eram 90 questões.

As perguntas foram elaboradas pelas bancas avaliadoras com base no conteúdo do Vestibular 2027, que mantém o mesmo programa da edição 2026, incluindo a lista de obras obrigatórias.

Conteúdo e divulgação de resultados

O simulado abrange disciplinas da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa, Química e Sociologia. Pode haver questões interdisciplinares.

Os locais de prova e a lista de inscritos confirmados serão divulgados no dia 17 de abril. O gabarito e os enunciados estarão disponíveis até 27 de abril.

O desempenho individual e comparativo poderá ser consultado a partir de 11 de maio.