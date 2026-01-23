Fuvest 2026: saiba como ver se você foi aprovado na USP

A Fuvest divulga nesta sexta-feira, 23, às 10h, o resultado da primeira chamada do vestibular 2026 da USP.

O vestibular oferece vagas para cursos de graduação da USP. As provas da segunda fase foram corrigidas por bancas especializadas, que avaliaram a capacidade dos candidatos de articular informações e conhecimentos em todas as disciplinas, com maior peso nas áreas relacionadas ao curso escolhido.

Nesta edição, a redação trouxe uma novidade. Pela primeira vez, os candidatos puderam escolher entre duas propostas, elaboradas a partir de uma mesma coletânea de textos.

Uma delas era um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado”. A outra pedia a elaboração de uma carta a uma personagem hipotética que teria acusado o candidato injustamente, explicando as razões para conceder ou não o perdão.

Segundo o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, a redação foi o principal desafio do processo de correção. “O principal desafio enfrentado pela Fuvest na correção das provas foi justamente a redação, porque era preciso seguir um critério equitativo relativamente às duas propostas”, afirmou.

Como saber se você foi aprovado?

A lista de aprovados estará disponível às 10h desta sexta no site da Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo.

Cada candidato pode procurar seu nome na lista geral divulgada no site da prova e entrar na Área do Candidato com seu login e senha para ver seu resultado detalhado.

Quando começa a matrícula na USP?

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais. A pré-matrícula ocorre entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro. Já a efetivação da matrícula será realizada entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro.

Quando sai a segunda chamada da Fuvest?

Quem não aparecer na lista inicial deve acompanhar as próximas convocações. A segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro, e a terceira, em 10 de fevereiro. Também será possível manifestar interesse na lista de espera nos dias 19 e 20 de fevereiro, com três convocações previstas para o preenchimento de vagas remanescentes.

Quando sai o resultado do Enem-USP?

No mesmo horário, às 10h desta sexta-feira, a Fuvest também publica o resultado da primeira chamada do Enem-USP 2026, que oferece 1.500 vagas regulares em cursos de graduação da USP.

Os prazos de pré-matrícula e efetivação são os mesmos do vestibular tradicional.

Principais datas da Fuvest e do Enem-USP