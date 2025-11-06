Quem são os cientistas mais influentes do Brasil?

O pesquisador César Victora, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), é o nome que mais se destaca no Brasil quando o assunto é influência em políticas públicas no mundo. Com mais de 3.100 citações em documentos estratégicos, Victora lidera a lista dos 107 cientistas mais influentes no Brasil.
Este levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 5, foi realizado em parceria entre a Agência Bori, uma organização dedicada à comunicação científica, e a Overton, uma plataforma global que mapeia como a pesquisa acadêmica impacta políticas públicas.
O objetivo do estudo foi identificar os pesquisadores mais citados em documentos relacionados a tomadas de decisão entre 2019 e julho de 2025. A seleção foi feita a partir de uma análise detalhada de citações em relatórios, pareceres e documentos estratégicos utilizados por governos, organizações internacionais e entidades da sociedade civil.
A metodologia adotada incluiu a coleta de dados de documentos usados na formulação de políticas públicas e a organização dessas informações para identificar cientistas que tiveram impacto real e concreto nas decisões políticas. O estudo focou no impacto direto e na incidência real dessas pesquisas nas decisões que afetam a sociedade.
César Victora é um epidemiologista brasileiro, especialista em nutrição e aleitamento materno. Seu trabalho embasou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança no Brasil e o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre desenvolvimento infantil.
Universidade de São Paulo
A Universidade de São Paulo (USP) se destaca como a instituição com maior influência em decisões políticas no Brasil. Ela lidera a lista, com 22 pesquisadores sendo citados em mais de mil documentos de políticas públicas, com um total superior a 6.700 citações.
Além disso, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) também tem uma presença significativa, com 6 dos pesquisadores mais influentes, destacando-se principalmente nas áreas de saúde, nutrição e serviços públicos.
Saúde, meio ambiente e mudanças climáticas
O levantamento revelou que os cientistas mais influentes do Brasil têm se concentrado nas áreas ambientais e de saúde. A área de ecossistemas e uso da terra, que aborda temas como desmatamento, conservação e restauração, é a mais representada, com 35% dos pesquisadores influentes nesse campo.
Outras áreas de destaque incluem doenças infecciosas e vacinas, clima e atmosfera, e doenças não transmissíveis e serviços de saúde, como alimentação e nutrição.
O estudo ainda fez uma análise específica de citações em documentos sobre os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial, o ODS 13: ação contra a mudança global do clima. Como exemplos, o relatório destaca Paulo Artaxo (USP), citado no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, documento referenciado por mais de 3.500 outros ofícios de políticas públicas.
Baixa presença feminina
Das 107 pessoas mapeadas, apenas 22 são mulheres, representando 20,5% do total.
Apesar disso, áreas como alimentação e nutrição, e economia e finanças, possuem uma maior presença feminina, com 31,3% e 28,6%, respectivamente. Já em áreas como doenças não transmissíveis, vacinas, ecossistemas e uso da terra e clima, a representação feminina é bem mais baixa, com 13,5% a 18,2% de cientistas mulheres.
Confira a lista completa:
- César G Victora - Universidade Federal de Pelotas
- Carlos Augusto Monteiro - Universidade de São Paulo
- Aluísio J D Barros - Universidade Federal de Pelotas
- Paulo Hilário Nascimento Saldiva - Universidade de São Paulo
- Pedro C Hallal - Universidade Federal de Pelotas
- João S Campari - Governo Federal do Brasil
- Pedro H S Brancalion - Instituto de Pesquisa e Ciência Florestal / Universidade de São Paulo
- Bernardo B N Strassburg - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Álvaro Avezum - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia / Hospital Alemão Oswaldo Cruz
- Britaldo Soares-Filho - Universidade Federal de Minas Gerais
- Rafael Goldszmidt - Fundação Getulio Vargas
- Abel L Packer - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo
- Roberto Schaeffer - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Carlos A Nobre - Universidade de São Paulo
- Luiz E O C Aragão - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Lucas Guimarães Abreu - Universidade Federal de Minas Gerais
- Micheline de Sousa Zanotti Stagliorio Coêlho - Universidade de São Paulo
- José A Marengo - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Universidade de São Paulo
- Renata Bertazzi Levy - Universidade de São Paulo
- Philip M Fearnside - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
- Ane Alencar - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
- Sergio Firpo - Fundação Getulio Vargas / Insper
- Clinton N Jenkins - Instituto de Pesquisas Ecológicas
- Beatriz Grinsztejn - Fundação Oswaldo Cruz
- Mercedes Bustamante - Universidade de Brasília
- Giovanny Vinícius Araújo de França - Universidade Federal de Pelotas
- Fernando C Barros - Universidade Federal de Pelotas
- Maicon Falavigna - Hospital Moinhos de Vento / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Geoffrey Cannon - Universidade de São Paulo
- Bernardo L Horta - Universidade Federal de Pelotas
- Renato Crouzeilles - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Christian Kieling - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Deborah Carvalho Malta - Universidade Federal de Minas Gerais
- Flávia Ribeiro Machado - Universidade Federal de São Paulo
- Paulo A Lotufo - Universidade de São Paulo
- Rodney García Rocha - Fundação Getulio Vargas / Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Maria Laura da Costa Louzada - Universidade de São Paulo
- André F.P Lucena - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Jean-Claude Moubarac - Universidade de São Paulo
- Ima Célia Guimarães Vieira - Museu Paraense Emílio Goeldi
- Paulo Artaxo - Universidade de São Paulo
- Blandina Felipe Viana - Universidade Federal da Bahia
- Samuel Osorio - Universidade de São Paulo Patrícia
- Constante Jaime - Universidade de São Paulo
- Breno Magalhães Freitas - Universidade Federal do Ceará
- Carlos Carvalho - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Raoni Rajão - Universidade Federal de Minas Gerais
- Claudio Ferraz - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- Álvaro Iribarrem - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Paulo Moutinho - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
- Valdiléa G Veloso - Fundação Oswaldo Cruz
- Jean Paul Metzger - Universidade de São Paulo
- Waleska Teixeira Caiaffa - Universidade Federal de Minas Gerais
- Felipe Barreto Schuch - Universidade Federal de Santa Maria / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Gulnar Azevedo e Silva - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Bruce Bartholow Duncan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Alexandre C Köberle - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Marcos Heil Costa - Universidade Federal de Viçosa
- Pedro Rochedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Juliano Assunção - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Luciano César Pontes Azevedo - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São
- Paulo Luis Augusto Rohde - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Maurício Lacerda Nogueira - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
- Júlio Croda - Fundação Oswaldo Cruz / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
- Fábio Rúbio Scarano - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- João Paulo Souza - Universidade de São Paulo
- Alexandre Szklo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Felipe Gomes Naveca - Fundação Oswaldo Cruz
- Juliana Hipólito - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Universidade Federal da Bahia
- Daniel Piotto - Universidade Federal do Sul da Bahia
- Fernanda Rauber - Universidade de São Paulo
- Carlos H Barrios - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
- Vanderson de Souza Sampaio - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
- Paulo S Boggio - Universidade Presbiteriana Mackenzie
- Neha Khandpur - Universidade de São Paulo
- Ricardo Ribeiro Rodrigues - Universidade de São Paulo
- Otávio Berwanger - Hospital Israelita Albert Einstein
- Ludhmila Abrahão Hajjar - Universidade de São Paulo
- Lincoln M Alves - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Thiago Lisboa - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Victor Matsudo - Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
- Giselda Durigan - Instituto Florestal Wuelton
- Marcelo Monteiro - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
- Carlos Souza - Imazon
- Agnieszka E Latawiec - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Christopher Millett - Universidade de São Paulo Jos Barlow - Museu Paraense
- Emílio Goeldi / Universidade Federal de Lavras
- Mauro Schechter - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- J R C Zanella - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- Liana O Anderson - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
- Alexander Christian Vibrans - Universidade Regional de Blumenau
- Carlos Eduardo Pellegrino Cerri - Universidade de São Paulo
- Mauricio Lima Barreto - Universidade Federal da Bahia
- Régis Goulart Rosa - Hospital Moinhos de Vento
- Albert I Ko - Fundação Oswaldo Cruz Eduardo
- Leite Vieira Costa - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São Paulo
- Marcus Lacerda - Fundação de Medicina Tropical
- Rodrigo Siqueira Reis - Universidade Federal do Paraná / Pontifícia Universidade Católica do Paraná
- Peter H May - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
- Gilberto de Castro - Universidade de São Paulo
- Éster Cerdeira Sabino - Universidade de São Paulo
- Viviane Cordeiro Veiga - Beneficência Portuguesa de São Paulo
- Paulo Barreto - Imazon
- Rafael H M Pereira - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- Celso von Randow - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Gilvan Sampaio - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Gustavo Suárez - Banco Central do Brasil