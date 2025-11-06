Quem são os cientistas mais influentes do Brasil?

O pesquisador César Victora, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), é o nome que mais se destaca no Brasil quando o assunto é influência em políticas públicas no mundo. Com mais de 3.100 citações em documentos estratégicos, Victora lidera a lista dos 107 cientistas mais influentes no Brasil.

Este levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 5, foi realizado em parceria entre a Agência Bori, uma organização dedicada à comunicação científica, e a Overton, uma plataforma global que mapeia como a pesquisa acadêmica impacta políticas públicas.

O objetivo do estudo foi identificar os pesquisadores mais citados em documentos relacionados a tomadas de decisão entre 2019 e julho de 2025. A seleção foi feita a partir de uma análise detalhada de citações em relatórios, pareceres e documentos estratégicos utilizados por governos, organizações internacionais e entidades da sociedade civil.

A metodologia adotada incluiu a coleta de dados de documentos usados na formulação de políticas públicas e a organização dessas informações para identificar cientistas que tiveram impacto real e concreto nas decisões políticas. O estudo focou no impacto direto e na incidência real dessas pesquisas nas decisões que afetam a sociedade.

César Victora é um epidemiologista brasileiro, especialista em nutrição e aleitamento materno. Seu trabalho embasou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança no Brasil e o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre desenvolvimento infantil.

Universidade de São Paulo

A Universidade de São Paulo (USP) se destaca como a instituição com maior influência em decisões políticas no Brasil. Ela lidera a lista, com 22 pesquisadores sendo citados em mais de mil documentos de políticas públicas, com um total superior a 6.700 citações.

Além disso, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) também tem uma presença significativa, com 6 dos pesquisadores mais influentes, destacando-se principalmente nas áreas de saúde, nutrição e serviços públicos.

Saúde, meio ambiente e mudanças climáticas

O levantamento revelou que os cientistas mais influentes do Brasil têm se concentrado nas áreas ambientais e de saúde. A área de ecossistemas e uso da terra, que aborda temas como desmatamento, conservação e restauração, é a mais representada, com 35% dos pesquisadores influentes nesse campo.

Outras áreas de destaque incluem doenças infecciosas e vacinas, clima e atmosfera, e doenças não transmissíveis e serviços de saúde, como alimentação e nutrição.

O estudo ainda fez uma análise específica de citações em documentos sobre os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial, o ODS 13: ação contra a mudança global do clima. Como exemplos, o relatório destaca Paulo Artaxo (USP), citado no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, documento referenciado por mais de 3.500 outros ofícios de políticas públicas.

Baixa presença feminina

Das 107 pessoas mapeadas, apenas 22 são mulheres, representando 20,5% do total.

Apesar disso, áreas como alimentação e nutrição, e economia e finanças, possuem uma maior presença feminina, com 31,3% e 28,6%, respectivamente. Já em áreas como doenças não transmissíveis, vacinas, ecossistemas e uso da terra e clima, a representação feminina é bem mais baixa, com 13,5% a 18,2% de cientistas mulheres.

Confira a lista completa: