Quem são os cientistas mais influentes do Brasil?

Com destaque para Universidade de São Paulo e para pesquisas climáticas, levantamento mapeou os 107 cientistas mais influentes em políticas públicas do mundo

César Victora: conheça o pesquisador mais influente do Brasil (Reprodução/Universidade Federal de Pelotas )

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16h27.

O pesquisador César Victora, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), é o nome que mais se destaca no Brasil quando o assunto é influência em políticas públicas no mundo. Com mais de 3.100 citações em documentos estratégicos, Victora lidera a lista dos 107 cientistas mais influentes no Brasil.

Este levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 5, foi realizado em parceria entre a Agência Bori, uma organização dedicada à comunicação científica, e a Overton, uma plataforma global que mapeia como a pesquisa acadêmica impacta políticas públicas.

O objetivo do estudo foi identificar os pesquisadores mais citados em documentos relacionados a tomadas de decisão entre 2019 e julho de 2025. A seleção foi feita a partir de uma análise detalhada de citações em relatórios, pareceres e documentos estratégicos utilizados por governos, organizações internacionais e entidades da sociedade civil.

A metodologia adotada incluiu a coleta de dados de documentos usados na formulação de políticas públicas e a organização dessas informações para identificar cientistas que tiveram impacto real e concreto nas decisões políticas. O estudo focou no impacto direto e na incidência real dessas pesquisas nas decisões que afetam a sociedade.

César Victora é um epidemiologista brasileiro, especialista em nutrição e aleitamento materno. Seu trabalho embasou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança no Brasil e o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre desenvolvimento infantil. 

Universidade de São Paulo

A Universidade de São Paulo (USP) se destaca como a instituição com maior influência em decisões políticas no Brasil. Ela lidera a lista, com 22 pesquisadores sendo citados em mais de mil documentos de políticas públicas, com um total superior a 6.700 citações.

Além disso, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) também tem uma presença significativa, com 6 dos pesquisadores mais influentes, destacando-se principalmente nas áreas de saúde, nutrição e serviços públicos.

Saúde, meio ambiente e mudanças climáticas

O levantamento revelou que os cientistas mais influentes do Brasil têm se concentrado nas áreas ambientais e de saúde. A área de ecossistemas e uso da terra, que aborda temas como desmatamento, conservação e restauração, é a mais representada, com 35% dos pesquisadores influentes nesse campo.

Outras áreas de destaque incluem doenças infecciosas e vacinas, clima e atmosfera, e doenças não transmissíveis e serviços de saúde, como alimentação e nutrição.

O estudo ainda fez uma análise específica de citações em documentos sobre os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial, o ODS 13: ação contra a mudança global do clima. Como exemplos, o relatório destaca Paulo Artaxo (USP), citado no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, documento referenciado por mais de 3.500 outros ofícios de políticas públicas. 

Baixa presença feminina

Das 107 pessoas mapeadas, apenas 22 são mulheres, representando 20,5% do total.

Apesar disso, áreas como alimentação e nutrição, e economia e finanças, possuem uma maior presença feminina, com 31,3% e 28,6%, respectivamente. Já em áreas como doenças não transmissíveis, vacinas, ecossistemas e uso da terra e clima, a representação feminina é bem mais baixa, com 13,5% a 18,2% de cientistas mulheres.

Confira a lista completa:

  1. César G Victora - Universidade Federal de Pelotas
  2. Carlos Augusto Monteiro - Universidade de São Paulo
  3. Aluísio J D Barros - Universidade Federal de Pelotas
  4. Paulo Hilário Nascimento Saldiva - Universidade de São Paulo
  5. Pedro C Hallal - Universidade Federal de Pelotas
  6. João S Campari - Governo Federal do Brasil
  7. Pedro H S Brancalion - Instituto de Pesquisa e Ciência Florestal / Universidade de São Paulo
  8. Bernardo B N Strassburg - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  9. Álvaro Avezum - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia / Hospital Alemão Oswaldo Cruz
  10. Britaldo Soares-Filho - Universidade Federal de Minas Gerais
  11. Rafael Goldszmidt - Fundação Getulio Vargas
  12. Abel L Packer - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo
  13. Roberto Schaeffer - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  14. Carlos A Nobre - Universidade de São Paulo
  15. Luiz E O C Aragão - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  16. Lucas Guimarães Abreu - Universidade Federal de Minas Gerais
  17. Micheline de Sousa Zanotti Stagliorio Coêlho - Universidade de São Paulo
  18. José A Marengo - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Universidade de São Paulo
  19. Renata Bertazzi Levy - Universidade de São Paulo
  20. Philip M Fearnside - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
  21. Ane Alencar - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
  22. Sergio Firpo - Fundação Getulio Vargas / Insper
  23. Clinton N Jenkins - Instituto de Pesquisas Ecológicas
  24. Beatriz Grinsztejn - Fundação Oswaldo Cruz
  25. Mercedes Bustamante - Universidade de Brasília
  26. Giovanny Vinícius Araújo de França - Universidade Federal de Pelotas
  27. Fernando C Barros - Universidade Federal de Pelotas
  28. Maicon Falavigna - Hospital Moinhos de Vento / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  29. Geoffrey Cannon - Universidade de São Paulo
  30. Bernardo L Horta - Universidade Federal de Pelotas
  31. Renato Crouzeilles - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Universidade Federal do Rio de Janeiro
  32. Christian Kieling - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  33. Deborah Carvalho Malta - Universidade Federal de Minas Gerais
  34. Flávia Ribeiro Machado - Universidade Federal de São Paulo
  35. Paulo A Lotufo - Universidade de São Paulo
  36. Rodney García Rocha - Fundação Getulio Vargas / Universidade Federal do Rio de Janeiro
  37. Maria Laura da Costa Louzada - Universidade de São Paulo
  38. André F.P Lucena - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  39. Jean-Claude Moubarac - Universidade de São Paulo
  40. Ima Célia Guimarães Vieira - Museu Paraense Emílio Goeldi
  41. Paulo Artaxo - Universidade de São Paulo
  42. Blandina Felipe Viana - Universidade Federal da Bahia
  43. Samuel Osorio - Universidade de São Paulo Patrícia
  44. Constante Jaime - Universidade de São Paulo
  45. Breno Magalhães Freitas - Universidade Federal do Ceará
  46. Carlos Carvalho - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  47. Raoni Rajão - Universidade Federal de Minas Gerais
  48. Claudio Ferraz - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
  49. Álvaro Iribarrem - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  50. Paulo Moutinho - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
  51. Valdiléa G Veloso - Fundação Oswaldo Cruz
  52. Jean Paul Metzger - Universidade de São Paulo
  53. Waleska Teixeira Caiaffa - Universidade Federal de Minas Gerais
  54. Felipe Barreto Schuch - Universidade Federal de Santa Maria / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  55. Gulnar Azevedo e Silva - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
  56. Bruce Bartholow Duncan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  57. Alexandre C Köberle - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  58. Marcos Heil Costa - Universidade Federal de Viçosa
  59. Pedro Rochedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  60. Juliano Assunção - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  61. Luciano César Pontes Azevedo - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São
  62. Paulo Luis Augusto Rohde - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  63. Maurício Lacerda Nogueira - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
  64. Júlio Croda - Fundação Oswaldo Cruz / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
  65. Fábio Rúbio Scarano - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  66. João Paulo Souza - Universidade de São Paulo
  67. Alexandre Szklo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  68. Felipe Gomes Naveca - Fundação Oswaldo Cruz
  69. Juliana Hipólito - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Universidade Federal da Bahia
  70. Daniel Piotto - Universidade Federal do Sul da Bahia
  71. Fernanda Rauber - Universidade de São Paulo
  72. Carlos H Barrios - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
  73. Vanderson de Souza Sampaio - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
  74. Paulo S Boggio - Universidade Presbiteriana Mackenzie
  75. Neha Khandpur - Universidade de São Paulo
  76. Ricardo Ribeiro Rodrigues - Universidade de São Paulo
  77. Otávio Berwanger - Hospital Israelita Albert Einstein
  78. Ludhmila Abrahão Hajjar - Universidade de São Paulo
  79. Lincoln M Alves - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  80. Thiago Lisboa - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
  81. Victor Matsudo - Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
  82. Giselda Durigan - Instituto Florestal Wuelton
  83. Marcelo Monteiro - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
  84. Carlos Souza - Imazon
  85. Agnieszka E Latawiec - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  86. Christopher Millett - Universidade de São Paulo Jos Barlow - Museu Paraense
  87. Emílio Goeldi / Universidade Federal de Lavras
  88. Mauro Schechter - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  89. J R C Zanella - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
  90. Liana O Anderson - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
  91. Alexander Christian Vibrans - Universidade Regional de Blumenau
  92. Carlos Eduardo Pellegrino Cerri - Universidade de São Paulo
  93. Mauricio Lima Barreto - Universidade Federal da Bahia
  94. Régis Goulart Rosa - Hospital Moinhos de Vento
  95. Albert I Ko - Fundação Oswaldo Cruz Eduardo
  96. Leite Vieira Costa - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São Paulo
  97. Marcus Lacerda - Fundação de Medicina Tropical
  98. Rodrigo Siqueira Reis - Universidade Federal do Paraná / Pontifícia Universidade Católica do Paraná
  99. Peter H May - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
  100. Gilberto de Castro - Universidade de São Paulo
  101. Éster Cerdeira Sabino - Universidade de São Paulo
  102. Viviane Cordeiro Veiga - Beneficência Portuguesa de São Paulo
  103. Paulo Barreto - Imazon
  104. Rafael H M Pereira - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
  105. Celso von Randow - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  106. Gilvan Sampaio - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  107. Gustavo Suárez - Banco Central do Brasil
