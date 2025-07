MEC lança programa para levar educação financeira às escolas públicas

O Ministério da Educação (MEC) publicou na quarta-feira, 10, uma portaria que institui o programa Na Ponta do Lápis, que visa ensinar estudantes do ensino básico brasileiro a lidar com dinheiro de forma consciente. Em especial, aqueles que são beneficiários do Pé-de-Meia, iniciativa governamental voltada à permanência escolar.

O programa Na Ponta do Lápis visa promover educação financeira, para que os estudantes desenvolvam habilidades que vão desde o entendimento de como funcionam os impostos até o planejamento do futuro.

O público-alvo são alunos do ensino fundamental e média. A meta da pasta é alcançar mais de 30 milhões de estudantes e 2 milhões de professores no país.

A adesão ao programa é voluntária, mediante assinatura de governadores, prefeitos ou representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os interessados em participar deverão assinar um termo de compromisso com o MEC, e terão direito à formação de professores, apoio técnico e financeiro às redes de ensino e integração dos temas ao currículo escolar, de forma a respeitar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As orientações e recomendações para o plano de ação do programa serão definidas por um comitê estratégico, que será criado futuramente. O grupo será composto por representantes do MEC, do Ministério da Previdência Social, do Banco Central, do Ministério da Fazenda, da Caixa Econômica Federal, da Superintendência de Seguros Privados, da Receita Federal, da Comissão de Valores Mobiliários, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Segundo o MEC, a integração com outras iniciativas do governo federal, como o Pé-de-Meia, busca fortalecer a democracia e a inclusão social e econômica por meio da educação.