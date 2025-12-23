Fim de ano: veja horário de funcionamento dos Correios e bancos

As atividades dos bancos, dos Correios e das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão suspensas devido aos feriados desta quinta-feira, 25, e do dia 31 de dezembro.

Nesta quarta-feira, 24, agências bancárias e serviços do INSS também operam com horário reduzido.

Confira as mudanças em cada organização.

Transações serão suspensas nos feriados

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrirão no Natal, em 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Além disso, algumas operações digitais serão suspensas. Entre as compensações que não serão realizadas nesses dias está a Transferência Eletrônica Disponível (TED).

As contas de consumo que vencem nessas datas poderão ser pagas no dia útil seguinte.

No entanto, Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, indica que tributos e impostos precisam ser pagos antecipadamente.

Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Os pagamentos instantâneos via Pix continuam ativos durante os feriados.

Veja os dias com horários de funcionamento alterados.

Quarta-feira, 24: Horário reduzido das 9h às 11h no fuso de Brasília ou das 8h às 10h nos demais estados;

Horário reduzido das 9h às 11h no fuso de Brasília ou das 8h às 10h nos demais estados; Quinta-feira, 25: Sem expediente;

Sem expediente; 31 de dezembro: Sem expediente;

Sem expediente; 1º de janeiro: Sem expediente.

Nos outros dias, o serviço é realizado normalmente.

Agências do INSS reduzem atendimento na véspera do Natal

Nos feriados, as agências do INSS não abrem. Nas vésperas de Natal e Réveillon, o atendimento será reduzido até às 13h.

Saiba qual horário de funcionamento nos próximos dias.

Quarta-feira, 24: Atendimento até às 13h;

Atendimento até às 13h; Quinta-feira, 25: Sem expediente;

Sem expediente; 31 de dezembro: Atendimento até às 13h;

Atendimento até às 13h; 1º de janeiro: Sem expediente.

Na próxima sexta-feira, 2 de janeiro, os serviços serão restabelecidos sem alterações.

Os Correios realizam entregas no fim do ano?

Diferente dos bancos e INSS, os canais digitais dos Correios funcionam 24 horas em todos os dias.

É possível entrar em contato por meio do site oficial, do chatbot do portal ou por telefone.

Ligação: 4003-8210 ou 0800-881-8210;

4003-8210 ou 0800-881-8210; Para pessoas com deficiência auditiva: 0800-881-8211;

0800-881-8211; WhatsApp: (11) 4003-8210.

As entregas, assim como o atendimento presencial, estão suspensas nesta quinta-feira, 25, e em 1º de janeiro.

É possível consultar os horários específicos de cada agência no site dos Correios.