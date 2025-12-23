Fim de ano: veja horário de funcionamento dos Correios e bancos

Correios não farão entregas nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro (Eduardo Frazão/Exame)
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13h30.
Última atualização em 23 de dezembro de 2025 às 13h36.
As atividades dos bancos, dos Correios e das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão suspensas devido aos feriados desta quinta-feira, 25, e do dia 31 de dezembro.
Nesta quarta-feira, 24, agências bancárias e serviços do INSS também operam com horário reduzido.Confira as mudanças em cada organização.
Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrirão no Natal, em 31 de dezembro e 1º de janeiro.
Além disso, algumas operações digitais serão suspensas. Entre as compensações que não serão realizadas nesses dias está a Transferência Eletrônica Disponível (TED).
As contas de consumo que vencem nessas datas poderão ser pagas no dia útil seguinte.
No entanto, Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, indica que tributos e impostos precisam ser pagos antecipadamente.
Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.
Os pagamentos instantâneos via Pix continuam ativos durante os feriados.Veja os dias com horários de funcionamento alterados.
Nos outros dias, o serviço é realizado normalmente.
Nos feriados, as agências do INSS não abrem. Nas vésperas de Natal e Réveillon, o atendimento será reduzido até às 13h.Saiba qual horário de funcionamento nos próximos dias.
Na próxima sexta-feira, 2 de janeiro, os serviços serão restabelecidos sem alterações.
Diferente dos bancos e INSS, os canais digitais dos Correios funcionam 24 horas em todos os dias.
É possível entrar em contato por meio do site oficial, do chatbot do portal ou por telefone.
As entregas, assim como o atendimento presencial, estão suspensas nesta quinta-feira, 25, e em 1º de janeiro.
É possível consultar os horários específicos de cada agência no site dos Correios.