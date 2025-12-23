Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Fim de ano: veja horário de funcionamento dos Correios e bancos

Compensações bancárias ficam indisponíveis e agências operam com horário reduzido em alguns dias

Correios não farão entregas nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro (Eduardo Frazão/Exame)

Correios não farão entregas nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro (Eduardo Frazão/Exame)

Gabriela Pessanha

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13h30.

Última atualização em 23 de dezembro de 2025 às 13h36.

As atividades dos bancos, dos Correios e das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão suspensas devido aos feriados desta quinta-feira, 25, e do dia 31 de dezembro.

Nesta quarta-feira, 24, agências bancárias e serviços do INSS também operam com horário reduzido.

Confira as mudanças em cada organização.

Transações serão suspensas nos feriados

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrirão no Natal, em 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Além disso, algumas operações digitais serão suspensas. Entre as compensações que não serão realizadas nesses dias está a Transferência Eletrônica Disponível (TED).

As contas de consumo que vencem nessas datas poderão ser pagas no dia útil seguinte.

No entanto, Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, indica que tributos e impostos precisam ser pagos antecipadamente.

Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Os pagamentos instantâneos via Pix continuam ativos durante os feriados.

Veja os dias com horários de funcionamento alterados.
  • Quarta-feira, 24: Horário reduzido das 9h às 11h no fuso de Brasília ou das 8h às 10h nos demais estados;
  • Quinta-feira, 25: Sem expediente;
  • 31 de dezembro: Sem expediente;
  • 1º de janeiro: Sem expediente.

Nos outros dias, o serviço é realizado normalmente.

Agências do INSS reduzem atendimento na véspera do Natal

Nos feriados, as agências do INSS não abrem. Nas vésperas de Natal e Réveillon, o atendimento será reduzido até às 13h.

Saiba qual horário de funcionamento nos próximos dias. 
  • Quarta-feira, 24: Atendimento até às 13h;
  • Quinta-feira, 25: Sem expediente;
  • 31 de dezembro: Atendimento até às 13h;
  • 1º de janeiro: Sem expediente.

Na próxima sexta-feira, 2 de janeiro, os serviços serão restabelecidos sem alterações.

Os Correios realizam entregas no fim do ano?

Diferente dos bancos e INSS, os canais digitais dos Correios funcionam 24 horas em todos os dias.

É possível entrar em contato por meio do site oficial, do chatbot do portal ou por telefone.

  • Ligação: 4003-8210 ou 0800-881-8210;
  • Para pessoas com deficiência auditiva: 0800-881-8211;
  • WhatsApp: (11) 4003-8210.

As entregas, assim como o atendimento presencial, estão suspensas nesta quinta-feira, 25, e em 1º de janeiro.

É possível consultar os horários específicos de cada agência no site dos Correios.

Acompanhe tudo sobre:NatalFesta de fim de ano

Mais de Brasil

Moraes e Galípolo afirmam que reuniões foram para tratar de Lei Magnitsky

Lula sanciona lei que dá porte de arma a policiais legislativos dos estados

Gustavo Feliciano toma posse como ministro do Turismo do governo Lula

Ramagem: Ministério da Justiça envia pedido de extradição ao Itamaraty

Mais na Exame

Brasil

Moraes e Galípolo afirmam que reuniões foram para tratar de Lei Magnitsky

Carreira

Por que entender inteligência artificial virou requisito para seguir relevante no mercado

Bússola

Opinião: marketing do bem acontece quando marcas transformam lucro em impacto social

Negócios

Essa empresa brasileira exportou o 'mercado de condomínio' para os EUA e hoje fatura milhões