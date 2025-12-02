Quer apadrinhar uma criança no Natal? Correios liberam cartinhas especiais

Há mais de três décadas, uma iniciativa simples dos empregados dos Correios se transformou em uma das campanhas de Natal mais tradicionais do país. Tudo começou quando funcionários da empresa se comoveram com cartinhas escritas em letras trêmulas ou desenhadas com giz de cera, enviadas por crianças que acreditavam que suas mensagens chegariam ao Polo Norte.

A partir dessa identificação com os pequenos remetentes, nasceu o Papai Noel dos Correios, que desde 1988 conecta os sonhos infantis a brasileiros dispostos a fazer o Natal de alguns pequenos mais feliz. O que era um gesto isolado de alguns empregados virou política oficial da empresa e hoje mobiliza milhares de pessoas em todo o país.

Desde 2010, a campanha expandiu seu alcance e passou a incluir também alunos de escolas públicas, que são convidados a escrever suas cartinhas ao Bom Velhinho. Mais do que presentear, a iniciativa incentiva o aprendizado da escrita, estimula a criatividade e desenvolve habilidades cognitivas e emocionais nas crianças.

Como apadrinhar uma cartinha?

Qualquer pessoa maior de idade pode participar da campanha. Basta acessar o site dos Correios, escolher uma ou mais cartinhas disponíveis e seguir as orientações para adoção. Depois de escolher qual desejo realizar, o padrinho ou madrinha providencia o presente e entrega nos prazos e locais estabelecidos pelos Correios.

A ação funciona de forma descentralizada. Cada regional dos Correios gerencia as cartinhas de sua área, com calendários e regras específicas que podem ser consultados no site oficial da campanha.

Empresas ou pessoas físicas também podem apadrinhar mais de 50 cartas e serem Padrinhos Corporativos ou Super Padrinhos.