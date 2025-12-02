Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quer apadrinhar uma criança no Natal? Correios liberam cartinhas especiais

Campanha Papai Noel dos Correios completa 36 anos e conecta crianças a padrinhos dispostos a fazer a magia do Natal acontecer

Papai Noel dos Correios: veja como participar da campanha (ThinkStock)

Papai Noel dos Correios: veja como participar da campanha (ThinkStock)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06h00.

Tudo sobreNatal
Saiba mais

Há mais de três décadas, uma iniciativa simples dos empregados dos Correios se transformou em uma das campanhas de Natal mais tradicionais do país. Tudo começou quando funcionários da empresa se comoveram com cartinhas escritas em letras trêmulas ou desenhadas com giz de cera, enviadas por crianças que acreditavam que suas mensagens chegariam ao Polo Norte.

A partir dessa identificação com os pequenos remetentes, nasceu o Papai Noel dos Correios, que desde 1988 conecta os sonhos infantis a brasileiros dispostos a fazer o Natal de alguns pequenos mais feliz. O que era um gesto isolado de alguns empregados virou política oficial da empresa e hoje mobiliza milhares de pessoas em todo o país.

Desde 2010, a campanha expandiu seu alcance e passou a incluir também alunos de escolas públicas, que são convidados a escrever suas cartinhas ao Bom Velhinho. Mais do que presentear, a iniciativa incentiva o aprendizado da escrita, estimula a criatividade e desenvolve habilidades cognitivas e emocionais nas crianças.

Como apadrinhar uma cartinha?

Qualquer pessoa maior de idade pode participar da campanha. Basta acessar o site dos Correios, escolher uma ou mais cartinhas disponíveis e seguir as orientações para adoção. Depois de escolher qual desejo realizar, o padrinho ou madrinha providencia o presente e entrega nos prazos e locais estabelecidos pelos Correios.

A ação funciona de forma descentralizada. Cada regional dos Correios gerencia as cartinhas de sua área, com calendários e regras específicas que podem ser consultados no site oficial da campanha.

Empresas ou pessoas físicas também podem apadrinhar mais de 50 cartas e serem Padrinhos Corporativos ou Super Padrinhos

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:NatalCorreios

Mais de Pop

As maiores trends do TikTok em 2025

BBB 26: criadora de conteúdo diz que haverá casa de vidro no ABC

Caso Diddy: documentário produzido por 50 Cent chega à Netflix

'Zootopia 2' faz história e já é a animação com a melhor estreia de todos os tempos

Mais na Exame

Mundo

Guerra na Venezuela traria onda de refugiados ao Brasil, diz especialista

Mercado Imobiliário

Spin-off da Cyrela usa IA para oferecer 'experiência de hotel' em shopping popular

Tecnologia

Samsung aposta em modelo com três telas para crescer nos dobráveis

Mercados

Produção industrial, Vale Day e falas do Fed: o que move os mercados nesta terça