Qual é o jogo grátis da Epic Games Store desta terça? Veja como resgatar

Ação especial de Natal segue até 1º de janeiro e mantém os jogos na biblioteca após a liberação

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15h00.

A Epic Games liberou nesta terça-feira, 23, um novo jogo gratuito por tempo limitado em sua loja digital. O título disponibilizado é "Bloodstained: Ritual of the Night", que pode ser resgatado por usuários da plataforma no PC.

A ação faz parte da tradicional promoção de fim de ano da Epic Games Store, que libera um jogo gratuito por dia durante o período de Natal. O resgate garante acesso permanente ao título, desde que seja feito dentro do prazo estabelecido.

O jogo ficará disponível sem custo até as 13h desta quarta-feira, 24, no horário de Brasília. Após esse período, o título será substituído por um novo jogo da promoção diária

Qual é o jogo grátis da Epic Games Store hoje?

O "Bloodstained: Ritual of the Night", lançado originalmente em 2019, foi desenvolvido por Koji Igarashi em parceria com o estúdio Inti Creates.

O jogo é um RPG de ação em estilo metroidvania, com foco em exploração de cenários interconectados e progressão de habilidades. A narrativa acompanha Miriam, personagem marcada por uma maldição ligada a cristais demoníacos.

Ao longo da campanha, o jogador enfrenta inimigos e chefes enquanto desbloqueia habilidades que ampliam o acesso a novas áreas do mapa. O sistema de combate inclui armas, magias e itens colecionáveis.

Como resgatar "Bloodstained: Ritual of the Night" na Epic Games Store?

Para garantir o jogo gratuito, o processo é simples e não exige pagamento. O usuário precisa apenas de uma conta ativa na plataforma.

O passo a passo inclui:

  • acessar a página de Bloodstained: Ritual of the Night na Epic Games Store;
  • fazer login na conta;
  • clicar em “Obter” para concluir o resgate.

Após isso, o jogo será adicionado à biblioteca e poderá ser feito o download a qualquer momento, mesmo após o fim da promoção, que segue até 1º de janeiro.

Além disso, o jogo exige configurações mínimas específicas para rodar no PC:

  • Sistema operacional: Windows 7
  • Processador: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1600
  • Memória RAM: 8 GB
  • Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960

Quais jogos já foram liberados pela Epic Games?

A plataforma já confirmou os seguintes títulos gratuitos até o momento:

18 de dezembro – "Jottunslayer: Hordes of Hel"
19 de dezembro – "Eternights"
20 de dezembro – "Blood West"
21 de dezembro – "Sorry We’re Closed"
22 de dezembro – "Paradise Killer"
23 de dezembro - "Bloodstained: Ritual of the Night"

Durante esse período, a Epic Games Store libera um novo jogo por dia, sempre por tempo limitado. A empresa não confirma previamente quais títulos serão disponibilizados nas datas seguintes.

