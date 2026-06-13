Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro
Colaboradora
Publicado em 13 de junho de 2026 às 09h03.
Dois de três levantamentos eleitorais divulgados nesta semana mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vantagem de até 10 pontos percentuais sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em cenários de primeiro turno.
Entre os dias 8 e 12 de junho, três estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Gerp, Quaest e Alfa.
Nas simulações de segundo turno, Lula tem vantagem para além da margem de erro em apenas na pesquisa Genia/Quaest. No levantamento da Gerp, Flávio venceria o petista. Já o estudo da Alfa mostra um cenário de empate técnico.
A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.
A pesquisa Gerp foi divulgada na última terça-feira, 9. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico. Flávio registra 35% das intenções de voto, e Lula, 34%.
A margem de erro do levantamento é de 2,58 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, divulgado em maio, os dois estavam numericamente empatados.
Já em um possível segundo turno, a pesquisa revelou que o único confronto em que o presidente é derrotado ocorre diante de Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o senador alcança 44,7% das intenções de voto, contra 39,1% de Lula.
Flávio × Lula
Lula × Zema
Lula × Caiado
Já na pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, 10, o petista aparece com 39% das intenções de voto, contra 29% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, uma vantagem de 10 pontos percentuais.
Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest que captou a reação do eleitorado após o áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O levantamento também ocorreu após a visita de Flávio ao presidente americano Donald Trump na Casa Branca e a ameaça de um novo tarifaço.
No embate direto de segundo turno, Lula tem 44% das intenções de voto, contra 38% do senador.
Lula x Zema
Lula x Caiado
Lula x Renan Santos
Segundo o levantamento Alfa divulgado nesta quinta-feira, 11, em um cenário de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 31%.
No segundo turno, Lula registra 44% das intenções de voto, enquanto o senador tem 41%. Pela margem de erro do levantamento, que é de 2,6 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Joaquim Barbosa
Lula x Ronaldo Caiado
Lula x Renan Santos