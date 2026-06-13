Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Dois de três levantamentos eleitorais divulgados nesta semana mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vantagem de até 10 pontos percentuais sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em cenários de primeiro turno.

Entre os dias 8 e 12 de junho, três estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Gerp, Quaest e Alfa.

Nas simulações de segundo turno, Lula tem vantagem para além da margem de erro em apenas na pesquisa Genia/Quaest. No levantamento da Gerp, Flávio venceria o petista. Já o estudo da Alfa mostra um cenário de empate técnico.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Gerp

A pesquisa Gerp foi divulgada na última terça-feira, 9. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico. Flávio registra 35% das intenções de voto, e Lula, 34%.

A margem de erro do levantamento é de 2,58 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, divulgado em maio, os dois estavam numericamente empatados.

Já em um possível segundo turno, a pesquisa revelou que o único confronto em que o presidente é derrotado ocorre diante de Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o senador alcança 44,7% das intenções de voto, contra 39,1% de Lula.

Flávio × Lula

Flávio Bolsonaro: 44,7%

Lula: 39,1%

Nenhum: 13,1%

NS/NR: 3,2%

Lula × Zema

Lula: 39,2%

Romeu Zema: 34,5%

Nenhum: 21,6%

NS/NR: 4,6%

Lula × Caiado

Lula: 38,9%

Ronaldo Caiado: 33,8%

Nenhum: 23,1%

NS/NR: 4,1%

Quaest

Já na pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, 10, o petista aparece com 39% das intenções de voto, contra 29% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, uma vantagem de 10 pontos percentuais.

Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest que captou a reação do eleitorado após o áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O levantamento também ocorreu após a visita de Flávio ao presidente americano Donald Trump na Casa Branca e a ameaça de um novo tarifaço.

No embate direto de segundo turno, Lula tem 44% das intenções de voto, contra 38% do senador.

Lula x Zema

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 35%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 31%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Alfa

Segundo o levantamento Alfa divulgado nesta quinta-feira, 11, em um cenário de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 31%.

No segundo turno, Lula registra 44% das intenções de voto, enquanto o senador tem 41%. Pela margem de erro do levantamento, que é de 2,6 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Joaquim Barbosa

Lula (PT): 41%

Joaquim Barbosa (DC): 34%

Nenhum/Branco/Nulo: 24%

Não sabe/NR: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 16%

Não sabe/NR: 2%

Lula x Renan Santos