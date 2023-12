Meu INSS: como cadastrar, entrar e fazer consultas em 2024

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou o Meu INSS, uma plataforma destinada a simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços oferecidos pelo órgão. Por meio do site e do aplicativo Meu INSS, os usuários podem requisitar aposentadoria, obter informe de rendimentos, simular aposentadoria, verificar o calendário de pagamentos, realizar a prova de vida, e utilizar outras funcionalidades.

Todos os serviços operam de maneira uniforme tanto no site quanto no aplicativo, disponíveis na Google Play ou App Store. Antes de acessar o sistema, é necessário criar uma conta no Gov.Br, o cadastro governamental que concentra os principais serviços públicos de esfera federal.

Veja os tópicos abordados neste artigo:

O que é Meu INSS

Como fazer cadastro no Meu INSS

Em quais bancos é possível gerar senha provisória

Como entrar no Meu INSS Pelo site Como baixar o app

Como conseguir nível prata e ouro no Gov.br

Como consultar requerimento do INSS

Como consultar resultado da perícia

Como consultar benefício do INSS pelo CPF

Como solicitar benefícios pelo Meu INSS

Como solicitar aposentadoria pelo app Meu INSS

Quais serviços podem ser solicitados pelo Meu INSS

Número de telefone do INSS

O que é Meu INSS

O Meu INSS é uma plataforma digital desenvolvida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que visa facilitar e modernizar o acesso dos cidadãos brasileiros aos serviços previdenciários.

Como fazer cadastro no Meu INSS

O acesso ao Meu INSS é feito a partir do portal Gov.Br. Qualquer indivíduo, seja brasileiro ou estrangeiro e portador de CPF, tem a oportunidade de se cadastrar na plataforma Gov.br.

O processo de criação da conta é iniciado ao baixar o aplicativo disponível na App Store ou Google Play, seguindo os passos indicados, a começar pelo botão "criar conta".

Ao completar o cadastro, o usuário passa a ter acesso a uma variedade de serviços digitais governamentais, incluindo o INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego.

Como entrar no Meu INSS

Para entrar no Meu INSS, basta ter uma conta no portal Gov.br, o cadastro do governo que reúne os principais serviços públicos da esfera federal.

É possível fazer o acesso à plataforma do INSS tanto pelo site quanto pelo aplicativo para dispositivos móveis:

Pelo site

Com o cadastro feito dentro do Gov.Br, basta acessar o site meu.inss.gov.br e preencher o login com usuário e senha.

Como baixar o app

O aplicativo Meu INSS está disponível na App Store para aparelhos iOS ou na Google Play Store, para aparelhos Android. Ao baixar o app, siga os passos indicados, começando por "criar conta".

Como conseguir nível prata e ouro no Gov.br

Alguns serviços no Meu INSS exigem um nível de segurança maior, veja como obter uma conta prata ou ouro no Gov.br:

Como conseguir nível prata no Gov.br usando o aplicativo

Passo 1: faça o cadastro cadastro dentro do aplicativo Gov.br (App Store ou Google Play)

ou Google Play) Passo 2: para aumentar o nível, clique em "aumentar nível da conta"

Passo 3: faça o reconhecimento facial pelo app para conferência da sua foto nas bases da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Passo 4: valide seus dados via internet banking de um banco credenciado Como conseguir nível ouro no Gov.br Passo 1: acesse a sua conta no app Gov.Br (App Store ou Google Play)

ou Google Play) Passo 2: clique em "Aumentar nível da conta"

Passo 3: faça o reconhecimento facial para a conferência da foto nas bases da Justiça Eleitoral Em quais bancos é possível gerar senha provisória Ao invés de acessar seguindo o procedimento acima, também é possível gerar uma senha provisória por meio dos seguintes bancos: Banco do Brasil

Banese

Banrisul

Bradesco

Itaú

Caixa Econômica Federal

Santander

Sicoob

Como consultar requerimento do INSS

Para consultar o requerimento no INSS não é necessário comparecer presencialmente em nenhuma agência. Para isso, basta acessar o aplicativo "Meu INSS" com os mesmos dados de login e senha cadastrados no momento da solicitação do requerimento e procurar pela opção “Consultar Pedidos”.

Leia mais aqui: Requerimento do INSS: como consultar e fazer online

Como consultar resultado da perícia médica

Alguns procedimentos do INSS exigem passar por uma perícia médica. Depois de fazer o agendamento e comparecer ao INSS, confira como consultar o resultado, que só estará disponível online depois das 21 horas do dia que a perícia foi realizada:

Entre no app Meu INSS Faça login usando suas credenciais. Você pode optar por usar o login através do “Gov.br”. Clique em “Do que você precisa?”; Escreva “Resultado de Benefício por Incapacidade”; Na lista, clique no nome do serviço/benefício; Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as orientações.

Saiba mais: Como consultar o resultado da perícia médica do INSS pela internet

Como consultar benefício do INSS pelo CPF

Como emitir a Guia da Previdência Social (GPS)

Para emitir a guia da Previdência Social são necessários alguns passos, mas depois de feitos com recorrência, se torna uma tarefa fácil.

Entre no site do INSS Logo na página inicial, deslize a tela ou mouse até chegar na faixa "Serviços sem senha"; Selecione "Emitir guia de pagamento (GPS)"; Automaticamente uma nova guia se abrirá e você verá que é a página da Receita Federal; Nesta página, selecione a categoria previdenciária desejada; NIT (Número de identificação do trabalhador); Informe o seu Avance clicando em "Confirmar"; Confirme seus dados na página; Preencha os campos com salário, mês de contribuição e selecione o código de pagamento referente a sua modalidade de contribuição.

Como solicitar benefícios pelo Meu INSS

O grande objetivo do INSS com a plataforma é facilitar a relação do cidadão com o governo federal e minimizar os deslocamentos a uma agência do órgão. Por conta disso, algumas etapas podem ser feitas de forma remota, como a solicitação de benefícios.

Acesse o Meu INSS e faça login

Selecione "Novo pedido" e digite no campo de busca o benefício desejado

Selecione e clique no benefício e confira se tem requisitos necessários (é muito importante verificar se seu cadastro está atualizado)

Anexe os documentos solicitados

Confirme

Como solicitar aposentadoria pelo app Meu INSS

Se já atingiu tempo de contribuição e idade para se aposentar, você pode fazer o pedido do benefício pelo aplicativo, sem sair de casa. Para solicitar o benefício da aposentadoria pelo INSS, o passo a passo é bem simples.

acesse o portal Meu INSS ; Clique no botão “Novo pedido”; Digite o seguinte termo na busca: “aposentadoria por tempo”; Uma lista vai aparecer. Nela, clique em “nome do serviço/benefício”; Veja o texto que aparece e, a partir desse passo, é só seguir as demais instruções.

Com o número do seu CPF, já é possível acessar o portal e fazer consultas.

Número de telefone do INSS

Por telefone, é possível entrar em contato pelo número 135, e informando apenas o seu CPF, você vai conseguir consultar serviços e fazer agendamentos ligados à Previdência Social.

Número do INSS: disque 135

Quais serviços podem ser solicitados pelo Meu INSS

Confira alguns serviços que podem ser solicitados através do site ou app Meu INSS:

Aposentadoria por Idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

Salário maternidade

Pensão por morte

Auxílio-doença

Auxílio-reclusão

Seguro Desemprego do Pescador Artesanal

Benefícios Assistenciais

Certidão de tempo de contribuição

Alterar local ou forma de pagamento

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal

Solicitar pagamento de benefício não recebido

Recurso e revisão

