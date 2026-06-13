Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Santa Catarina?

Santa Catarina deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Esperidião Amin (PP), Ivete da Silveira (MDB) e Hermes Klann (PL), suplente de Jorge Seif (PL), que saiu para se concentrar nas articulações do partido.

Hermes Klann permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Esperidião Amin e Ivete da Silveira terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Santa Catarina, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Santa Catarina ao Senado:

Afrânio Boppré (PSOL)

Professor, economista e doutor em Geografia, Afrânio Boppré iniciou a trajetória política no movimento estudantil quando era discente na UFSC. Ajudou a consolidar o PT e, mais tarde, o PSOL em Santa Catarina. Hoje, atua como vereador em Florianópolis.

Carlos Bolsonaro (PL)

Vereador no Rio de Janeiro desde 2001, Carlos Bolsonaro é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma das figuras mais influentes do bolsonarismo. Embora tenha construído sua carreira política no estado fluminense, seu nome passou a ser cogitado para disputar uma vaga ao Senado por Santa Catarina.

Caroline de Toni (PL)

Deputada federal, Caroline de Toni é uma das principais lideranças do PL em Santa Catarina. Advogada de formação, ganhou projeção nacional por sua atuação em pautas conservadoras, defesa do agronegócio e alinhamento político ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Décio Lima (PT)

Ex-presidente do Sebrae, Décio Lima foi deputado federal por três mandatos e prefeito de Blumenau. É uma das principais lideranças do PT em Santa Catarina.

Esperidião Amin (PP)

Senador em exercício, Esperidião Amin possui uma das trajetórias políticas mais longas de Santa Catarina. Já foi governador do estado por dois mandatos, prefeito de Florianópolis, deputado federal e deputado estadual.

Jeferson Rocha (PRD)

Jeferson Rocha é advogado ligado à área tributária e empresário do agronegócio. Participou de mobilizações do setor agropecuário durante os atos de 7 de setembro de 2022. Chegou a defender a candidatura do deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL) para a presidência da República.