Consórcio da Rota dos Sertões investirá R$ 8,5 bilhões em corredor de 502 km

O Consórcio 116 Sertões, vencedor do leilão de concessão da Rota dos Sertões, investirá pelo menos R$ 8,5 bilhões para administrar 502 km de vias e realizar melhorias em um dos principais corredores logísticos do Nordeste, que liga Feira de Santana, na Bahia, a Salgueiro, em Pernambuco.

O contrato, que contempla trechos das rodovias BR-116 e BR-324, passando por 16 municípios nos dois estados, determina que, do valor total, R$ 4,1 bilhões sejam destinados a obras, infraestrutura e equipamentos, e os outros R$ 4,4 bilhões a despesas operacionais de manutenção e administração.

A concessão terá duração de 30 anos a partir de sua assinatura, que deve ser concretizada nos próximos meses, e prevê a duplicação de cerca de 100 km de rodovias, além de outros compromissos como a instalação de sistemas inteligentes de monitoramento e de 10 bases de serviço de atendimento ao usuário.

Também deve ser construído pelo menos um ponto de parada e descanso para motoristas profissionais, além da implantação de acostamentos, novos retornos e passarelas.

O acordo projeta, ainda, a geração “de cerca de 60 mil empregos, redução de acidentes e ganhos ambientais” ao longo da rota, que é fundamental no escoamento da produção agropecuária e industrial da região, além de conectar centros urbanos, polos industriais e mercados consumidores.

Nesse sentido, a Nova Infra Invest, que integra o consórcio ganhador por meio da NEO Invest, destacou que, sob a gestão do 116 Sertões, o corredor logístico terá um papel ainda mais estratégico na integração regional e no transporte de cargas, além de impulsionar o desenvolvimento econômico das comunidades no seu entorno.

A companhia brasileira também ressaltou que as reformas e benfeitorias que serão realizadas proporcionarão melhorias nas operações logísticas da região e uma diminuição das emissões de CO₂.

"(Isso) consolida a nossa capacidade de investir e operar ativos estratégicos com uma governança sólida e uma visão de longo prazo", enfatizou o CEO de Nova Infra Invest, Paulo Melo.

Um dos maiores leilões do Nordeste

O Consórcio 116 Sertões disputou o controle da Rota dos Sertões com os grupos Atlas Rodovias e Via dos Sertões durante um leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no último dia 28 de maio.

Um maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio para a via, já prevista no edital do projeto, foi o que definiu o vencedor, que propôs um abatimento de 19,6% e superou o segundo colocado por uma diferença de apenas 0,1 no valor da porcentagem de deságio ofertada.

Segundo o Ministério dos Transportes, este foi o primeiro e maior leilão rodoviário do Nordeste promovido pelo Governo Federal desde 2023.

Além da Nova Infra Invest (NEO Invest), o consórcio ganhador do pregão está integrado também pela portuguesa Mota-Engil e pelo fundo de investimentos Galápagos.