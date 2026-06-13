Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Roraima?

Roraima deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Hiran Gonçalves (PP), Chico Rodrigues (PSB) e Roberta Acioly (Republicanos), que assumiu a vaga de Mecias de Jesus em 2026. Os mandatos de Hiran Gonçalves e Chico Rodrigues terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Roraima, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Roraima ao Senado:

Antonio Denarium (Republicanos)

Ex-governador de Roraima, Antonio Denarium deixou o cargo por estar em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderá disputar novamente o governo estadual em 2026. Empresário do setor agropecuário, é uma das principais lideranças políticas do estado.

Helena Lima (PSD)

Deputada federal por Roraima, Helena Lima ganhou projeção política nos últimos anos ao representar o estado na Câmara dos Deputados. Sua atuação parlamentar é voltada para temas relacionados ao desenvolvimento regional, infraestrutura e políticas sociais.

Hélio Lopes (PL)

Deputado federal pelo Rio de Janeiro e aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Hélio Lopes é apontado como um dos nomes da direita para a disputa em Roraima. Militar da reserva do Exército, ganhou notoriedade nacional durante o governo Bolsonaro.

Teresa Surita (MDB)

Ex-prefeita de Boa Vista por cinco mandatos, Teresa Surita é uma das figuras mais conhecidas da política roraimense. Filiada ao MDB, já disputou o governo estadual.