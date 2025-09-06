Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Pix bate recorde com 290 milhões de transações em um único dia

Valor financeiro movimentado foi de R$ 164,8 bilhões, também um recorde, segundo o Banco Central (BC)

Pix: meio de pagamento bate recorde de volume de transação diária (Marcio Binow da Silva/Getty Images)

Pix: meio de pagamento bate recorde de volume de transação diária (Marcio Binow da Silva/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 17h03.

O Pix, sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do Banco Central (BC), bateu um novo recorde. Na última sexta-feira, 5, foram registradas 290 milhões de transações em um único dia.

O volume diário de transações mais alto alcançado havia sido no dia 6 de junho, quando foram registradas 276,7 milhões de transações.

O valor financeiro das 290 milhões de transações corresponde a R$ 164,8 bilhões, também um recorde.

“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, disse em nota o BC.

Com quase 5 anos de existência, desde novembro de 2020, o sistema ultrapassou meios tradicionais como cartões de crédito, débito e TED e DOC, se consolidando como o principal meio de pagamento no país.

Pix terá teto para instituições financeiras sem licença

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira, em coletiva, novas medidas de reforço da segurança do Sistema Financeiro Nacional. O movimento ocorre após três ataques hackers nos últimos meses.

Entre as mudanças está a limitação do valor do TED e Pix para R$ 15 mil por operação para instituições de pagamento sem licença. O sistema do BC travou transações acima desse valor desde as 21h desta sexta. Não havia limite estabelecido anteriormente.

“Boa parte dessas tentativas de fraude que ocorreram, o volume de Pix ou TED que tentam fazer são bastante altos, e ao restringir esse limite, você vai forçar mais transações, o que tende a ser capturado mais rápido [pelo BC]”, afirma Galípolo.

Acompanhe tudo sobre:PIXBanco Central

Mais de Invest

Com avanço da Broadcom, Nvidia perdeu quase US$ 470 bilhões em valor de mercado desde agosto

Como clubes de futebol da Premier League faturam milhões e seguem endividados?

Acordo Mercosul e União Europeia pode redefinir exportações brasileiras em meio às tarifas dos EUA

Mais na Exame

Mundo

Argentina encara eleição provincial crucial na disputa entre Milei e o peronismo

Brasil

Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto

Minhas Finanças

É hoje! Lotofácil da independência sorteia R$ 220 mi; veja como apostar

EXAME Agro

Como o clima pode ameaçar — até 2100 — a hortaliça mais consumida do Brasil