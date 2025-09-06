Pix bate recorde com 290 milhões de transações em um único dia

O Pix, sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do Banco Central (BC), bateu um novo recorde. Na última sexta-feira, 5, foram registradas 290 milhões de transações em um único dia.

O volume diário de transações mais alto alcançado havia sido no dia 6 de junho, quando foram registradas 276,7 milhões de transações.

O valor financeiro das 290 milhões de transações corresponde a R$ 164,8 bilhões, também um recorde.

“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, disse em nota o BC.

Com quase 5 anos de existência, desde novembro de 2020, o sistema ultrapassou meios tradicionais como cartões de crédito, débito e TED e DOC, se consolidando como o principal meio de pagamento no país.

Pix terá teto para instituições financeiras sem licença

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira, em coletiva, novas medidas de reforço da segurança do Sistema Financeiro Nacional. O movimento ocorre após três ataques hackers nos últimos meses.

Entre as mudanças está a limitação do valor do TED e Pix para R$ 15 mil por operação para instituições de pagamento sem licença. O sistema do BC travou transações acima desse valor desde as 21h desta sexta. Não havia limite estabelecido anteriormente.

“Boa parte dessas tentativas de fraude que ocorreram, o volume de Pix ou TED que tentam fazer são bastante altos, e ao restringir esse limite, você vai forçar mais transações, o que tende a ser capturado mais rápido [pelo BC]”, afirma Galípolo.