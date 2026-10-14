Fim da escala 6x1 aprovada no Senado: o que acontece agora e quando começa

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 14, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, reduz a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas e garante dois dias de descanso remunerado, sem redução salarial. A proposta recebeu 75 votos favoráveis e apenas um contrário nos dois turnos de votação.

O único voto contrário foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). A sessão teve quórum de 78 senadores. Por se tratar de uma alteração constitucional, eram necessários ao menos 49 votos favoráveis, o equivalente a três quintos dos 81 integrantes da Casa.

O que acontece após a aprovação no Senado?

Como o texto foi aprovado sem mudanças em relação à versão que passou pela Câmara dos Deputados, a PEC poderá ser promulgada pelo Congresso Nacional. Diferentemente de um projeto de lei, uma emenda constitucional não precisa de sanção presidencial e não pode ser vetada pelo presidente da República.

A data da sessão de promulgação ainda não foi definida. As novas regras só poderão começar a valer após a promulgação e a publicação da emenda constitucional.

Quando o fim da escala 6x1 começa a valer?

A implementação será gradual, em duas etapas, ao longo de 14 meses após a publicação da emenda.

Dois meses após a publicação, a jornada máxima semanal será reduzida de 44 para 42 horas. Nesse momento, os trabalhadores também passarão a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana, com a adoção da escala 5x2. Cláusulas de acordos coletivos incompatíveis com as novas regras perderão a validade nessa mesma data.

Doze meses depois dessa primeira redução, ou 14 meses após a publicação da emenda, a jornada máxima semanal cairá novamente, de 42 para 40 horas.

O que muda para os trabalhadores?

A principal mudança é a garantia de dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial. Um dos dias de folga deverá ser preferencialmente aos domingos.

A jornada máxima semanal, hoje de 44 horas, será reduzida progressivamente até chegar a 40 horas, conforme o calendário de transição previsto na PEC.

Quem fica de fora da mudança?

A proposta prevê uma exceção para trabalhadores com ensino superior que recebam mensalmente mais de 2,5 vezes o teto do INSS, valor equivalente a R$ 21.188. Esses profissionais não serão contemplados pelas novas regras.