Veja como votou cada senador sobre a PEC do fim da escala 6x1

O Senado Federal aprovou na noite desta quarta-feira, 14, por 75 votos a 1, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 em dois turnos. Faltaram à sessão quatro senadores.

A PEC estipula a redução da jornada de trabalho e a implementação da escala 5x2, com dois dias de folga por semana, no país. O texto estabelece uma transição em duas etapas. Dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima cairá das de 44 para 42 horas semanais e os trabalhadores passarão a ter direito a dois dias de repouso remunerado por semana. Um ano depois, a jornada máxima será novamente reduzida, para 40 horas semanais.

Veja como votou cada parlamentar:

Votaram a favor — 75

- AC: Alan Rick (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD)

- AL: Dra. Eudócia (PSDB), Renan Calheiros (MDB), Renan Filho (MDB)

- AP: Lucas Barreto (PSD), Randolfe Rodrigues (PT)

- AM: Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD), Plínio Valério (PSDB)

- BA: Angelo Coronel (Republicanos), Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD)

- CE: Camilo Santana (PT), Cid Gomes (PSB), Sargento Reginauro (PSDB)

- DF: Damares Alves (Republicanos), Izalci Lucas (PL), Leany Lemos (PSB)

- ES: Fabiano Contarato (PT), Magno Malta (PL), Marcos do Val (Avante)

- GO: Jorge Kajuru (PSB), Vanderlan Cardoso (PSD), Wilder Morais (PL)

- MA: Ana Paula Lobato (PSB), Eliziane Gama (PSD), Weverton (PDT)

- MT: Carlos Fávaro (PSD), Jayme Campos (União), Wellington Fagundes (PL)

- MS: Nelsinho Trad (PSD), Soraya Thronicke (PSB), Tereza Cristina (Progressistas)

- MG: Carlos Viana (PSD), Cleitinho (Republicanos), Renzo Braz (Progressistas)

- PR: Flávio Arns (PSB), Oriovisto Guimarães (PSDB)

- PB: Daniella Ribeiro (Progressistas), Efraim Filho (PL), Veneziano Vital Rêgo (MDB)

- PA: Beto Faro (PT), Jader Barbalho (MDB), Zequinha Marinho (Podemos)

- PE: Fernando Dueire (PSD), Humberto Costa (PT), Teresa Leitão (PT)

- PI: Ciro Nogueira (Progressistas), Jussara Lima (PSD), Marcelo Castro (MDB)

- RJ: Carlos Portinho (PL), Flávio Bolsonaro (PL), Romário (sem partido)

- RN: Styvenson Valentim (Podemos), Zenaide Maia (PSD)

- RS: Luis Carlos Heinze (Progressistas), Paulo Paim (PT)

- RO: Confúcio Moura (MDB), Jaime Bagattoli (PL), Marcos Rogério (PL)

- RR: Chico Rodrigues (PSB), Roberta Acioly (Republicanos)

- SC: Esperidião Amin (Progressistas), Ivete da Silveira (MDB), Jorge Seif (PL)

- SE: Alessandro Vieira (MDB), Laércio Oliveira (Progressistas), Rogério Carvalho (PT)

- SP: Astronauta Marcos Pontes (PL), Giordano (Podemos), Mara Gabrilli (PSD)

- TO: Eduardo Gomes (PL), Irajá (PSD), Professora Dorinha Seabra (União)

Votou contra — 1

- RS: Hamilton Mourão (Republicanos)

Ausentes — 4

- AC: Marcio Bittar (PL)

- PR: Sergio Moro (PL)

- RN: Rogério Marinho (PL)

- RR: Dr. Hiran (Progressistas)

Não votou por presidir a sessão

- AP: Davi Alcolumbre (União)