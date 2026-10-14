Votação do fim da escala 6x1: o que muda para quem já trabalha na escala 5x2?

RESUMO ＋ O fim da escala 6x1 também poderá afetar trabalhadores que já cumprem a jornada 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de descanso. A principal mudança dependerá da quantidade de horas trabalhadas por semana. A PEC 221/2019 prevê a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial. Quem já trabalha 40 horas semanais poderá manter a rotina atual.

O fim da escala 6x1 não afetaria apenas quem trabalha seis dias por semana. A proposta em discussão no Senado também poderá mudar a jornada de profissionais que já seguem a escala 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de folga.

A principal diferença está na quantidade de horas trabalhadas. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 prevê a redução gradual da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial.

Isso significa que trabalhadores que já têm duas folgas semanais, mas cumprem mais de 40 horas, poderão ter a carga horária reduzida. Para quem já trabalha 40 horas por semana, a proposta não exige uma diminuição adicional da jornada.

O texto já passou pela Câmara dos Deputados e pode ser votado no Senado nesta quarta-feira, 14. A mudança ainda depende de aprovação definitiva no Congresso Nacional.

O que muda para quem já trabalha cinco dias por semana?

A escala 5x2 estabelece cinco dias de trabalho e dois de descanso, mas não determina, por si só, quantas horas o profissional cumpre durante a semana.

Por isso, o impacto da PEC dependerá da jornada prevista no contrato de trabalho.

Quem trabalha cinco dias por semana, com oito horas diárias, já cumpre uma jornada de 40 horas semanais. Nesse caso, a proposta não determina uma redução adicional das horas trabalhadas nem a concessão de um terceiro dia de folga.

Já um profissional que trabalha cinco dias, mas soma 44 horas semanais, terá a jornada reduzida caso a PEC seja aprovada e entre em vigor.

Na prática, a proposta estabelece um novo limite máximo de horas, e não uma redução automática da jornada de todos os trabalhadores.

Quem trabalha 44 horas na escala 5x2 terá a jornada reduzida?

Sim. A proposta prevê que a jornada máxima semanal seja reduzida gradualmente até chegar a 40 horas.

O cronograma estabelece duas etapas:

Dois meses após a publicação da emenda: a jornada máxima cairá de 44 para 42 horas semanais.

a jornada máxima cairá de 44 para 42 horas semanais. Um ano e dois meses após a publicação: o limite será reduzido para 40 horas semanais.

Assim, quem atualmente cumpre 44 horas distribuídas em cinco dias terá que se adequar aos novos limites.

Com uma jornada de 40 horas distribuída igualmente em cinco dias, o expediente será de oito horas diárias.

A proposta mantém o limite diário de oito horas, ressalvadas as possibilidades de organização da jornada por negociação coletiva.

Quem já trabalha 5x2 terá direito a três dias de folga?

Não. A PEC não prevê três dias de descanso semanal para quem já trabalha na escala 5x2.

O texto estabelece dois dias de folga por semana como regra geral, com preferência pelo domingo para um dos dias de descanso.

Portanto, um profissional que já trabalha de segunda a sexta-feira e descansa aos sábados e domingos poderá continuar com a mesma distribuição de dias.

A proposta também permite escalas diferentes por meio de acordos e convenções coletivas, desde que seja respeitada uma média mensal equivalente a dois dias de descanso por semana e garantida pelo menos uma folga a cada sete dias.

O salário de quem já trabalha na escala 5x2 vai mudar?

A PEC estabelece que a redução da jornada não poderá provocar diminuição dos salários, inclusive dos pisos salariais das categorias profissionais.

A proteção também se aplica aos contratos de trabalho existentes.

Isso significa que um trabalhador que atualmente cumpre 44 horas semanais em uma escala 5x2 deverá manter o salário mensal ao passar para 40 horas, caso a proposta seja aprovada.

Para quem já trabalha 40 horas semanais, o texto não prevê aumento automático da remuneração.

Como a proposta preserva o salário mensal durante a redução da jornada, o valor pago por hora aumentará para os trabalhadores que tiverem a carga horária diminuída.

Quando as mudanças na escala 5x2 começam a valer?

As novas regras ainda não estão em vigor. A PEC precisa concluir sua tramitação no Congresso Nacional antes de ser promulgada.

No Senado, o texto precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação.

A proposta pode ser analisada nesta quarta-feira, 14, caso seja aprovado o pedido para acelerar a tramitação.

Se a emenda for promulgada, a primeira redução da jornada ocorrerá dois meses após sua publicação. O limite de 40 horas semanais passará a valer um ano depois dessa primeira etapa.