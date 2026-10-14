Fim da escala 6x1: entenda como ficou a proposta após aprovação no Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 14, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, reduz a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas e garante dois dias de descanso remunerado, sem redução salarial. A proposta recebeu 75 votos favoráveis e apenas um contrário nos dois turnos de votação.

O único voto contrário foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). A sessão teve quórum de 78 senadores. Por se tratar de uma alteração constitucional, eram necessários ao menos 49 votos favoráveis, o equivalente a três quintos dos 81 integrantes da Casa.

Como o texto foi aprovado sem mudanças em relação à versão que passou pela Câmara dos Deputados, a PEC poderá ser promulgada pelo Congresso Nacional. Diferentemente de um projeto de lei, uma emenda constitucional não precisa de sanção presidencial e não pode ser vetada pelo presidente da República.

Como serão distribuídas as folgas?

A proposta não determina que os trabalhadores folguem sempre nos mesmos dias da semana. A exigência é de dois dias de descanso por semana. Isso permite que a escala varie conforme a organização do trabalho, desde que respeite os critérios previstos no texto.

Na prática, isso permitirá escalas diferentes ao longo do mês. Um trabalhador poderá, por exemplo, folgar apenas um dia em uma semana e ter três folgas na seguinte, para equilibrar a média mensal.

Um dos descansos deverá ocorrer preferencialmente aos domingos. A proposta, porém, não torna esse dia obrigatório para todos os trabalhadores. A previsão de pelo menos um domingo de folga por mês continua valendo conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As regras de remuneração pelo trabalho aos domingos e feriados também permanecem inalteradas. O pagamento em dobro continua sujeito à legislação vigente e às convenções coletivas aplicáveis.

Quando a jornada será reduzida para 40 horas?

A mudança não ocorrerá de uma só vez. O limite atual de 44 horas semanais passará primeiro para 42 horas e, depois, para 40 horas, conforme o período de transição previsto na PEC.

A redução não poderá resultar em corte salarial, inclusive nos pisos das categorias profissionais. A proposta também mantém o limite de oito horas diárias e as regras gerais para o pagamento de horas extras.

Durante a fase intermediária, a diferença entre as jornadas de 42 e 40 horas semanais não será necessariamente tratada como hora extra. Empresas e sindicatos poderão negociar como essas horas serão remuneradas ou compensadas, inclusive por meio de banco de horas, ou seguir regulamentação complementar.

Empresas poderão mudar as regras de horas extras?

A PEC não modifica o adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal nem o limite geral de duas horas extras por dia. Categorias que tenham percentuais diferentes previstos em suas regras específicas poderão manter essas condições.

A principal questão durante a transição será a forma de tratar as horas trabalhadas acima do limite definitivo de 40 horas semanais. Essa definição poderá ser negociada entre empresas e sindicatos, considerando as regras aplicáveis a cada categoria.

O que acontece com os acordos coletivos?

Cláusulas de acordos e convenções coletivas que estabeleçam a escala 6x1 perderão efeito com a entrada em vigor das novas regras.

Segundo Adriana Marcolino, diretora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), existem cerca de 2.400 cláusulas sobre jornada de trabalho nesses instrumentos.

“Isso acontece muito. Quando a legislação muda e é diferente do fixado na convenção, aquele ponto específico perde eficácia”, afirma Adriana.

Como a PEC afeta o trabalho doméstico?

Os empregadores domésticos também precisarão adaptar os contratos aos novos limites. Para quem mantém empregados de segunda-feira a sábado, a redução da jornada poderá exigir reorganização das tarefas ou pagamento de horas extras.

Nos contratos de segunda a sexta-feira, os ajustes tendem a ser menores. Uma das possibilidades é reduzir a jornada diária em cerca de 24 minutos; outra é manter a carga horária atual com pagamento de horas extras, conforme as regras aplicáveis.

E quem ganha mais de R$ 21.188?

A proposta permite dispensar o controle de jornada de trabalhadores com diploma de curso superior e salário mensal acima de R$ 21.188.

Para esses profissionais, as regras relativas à duração do trabalho e ao controle de jornada não serão aplicáveis, salvo se o empregador optar por mantê-las ou se houver previsão em acordo ou convenção coletiva.