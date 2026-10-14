RESUMO ＋ A proposta que prevê o fim da escala 6x1 precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação no Senado para ser aprovada. A PEC 221/2019 está na pauta desta quarta-feira, 14 de outubro, e prevê a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem corte salarial. Se aprovada sem alterações, a proposta poderá seguir para promulgação, mas a implementação das novas regras ocorrerá de forma gradual.

A proposta que prevê o fim da escala 6x1 precisa de pelo menos 49 votos favoráveis no Senado Federal em cada um dos dois turnos de votação para ser aprovada. O quórum exigido para a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) equivale a três quintos dos 81 senadores.

A PEC 221/2019, de autoria do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), está na pauta do plenário do Senado nesta quarta-feira, 14 de outubro. O texto prevê a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, dois dias de repouso remunerado e manutenção dos salários.

Também há a possibilidade de acelerar a tramitação para que o segundo turno seja realizado no mesmo dia, caso os senadores aprovem um calendário especial.

O que acontece se a PEC for aprovada?

Se o Senado aprovar a proposta sem alterações, o texto poderá seguir para promulgação. Como se trata de uma PEC, não há necessidade de sanção do presidente da República.

Caso os senadores aprovem mudanças no texto, será necessário avaliar a continuidade da tramitação no Congresso antes da promulgação.

Mesmo com a aprovação definitiva, o fim da escala 6x1 não entrará necessariamente em vigor de forma imediata. A versão aprovada pela Câmara prevê uma transição gradual: a jornada máxima passaria para 42 horas semanais dois meses após a publicação da emenda e chegaria a 40 horas depois de mais um ano.

A data efetiva para o início da mudança dependerá, portanto, da conclusão da tramitação e da promulgação da emenda constitucional.

O que prevê a PEC do fim da escala 6x1?

A PEC 221/2019 propõe alterar a Constituição para reduzir a jornada máxima semanal de trabalho e ampliar o período de descanso remunerado.

Entre as principais mudanças previstas no texto estão:

Redução da jornada: de 44 para 40 horas semanais, de forma gradual.

Dois dias de descanso: garantia de dois dias de repouso semanal remunerado, preferencialmente com um deles aos domingos.

Manutenção dos salários: a redução da jornada não poderá resultar em diminuição salarial.

Período de transição: implementação gradual das novas regras após a promulgação da emenda.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável do senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto final ainda depende da votação em plenário para concluir sua tramitação na Casa.