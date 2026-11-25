As mudanças na escala de trabalho previstas para dezembro de 2026, dentre elas o fim da escala 6x1, não proíbem que empresas exijam expediente aos domingos. Mesmo com a adoção de dois dias de descanso semanal remunerado, os empregadores poderão manter atividades nesse dia, desde que respeitem as regras de repouso e organizem escalas de revezamento.

A regulamentação foi detalhada em uma portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na segunda-feira, 23. A norma estabelece que, a partir de 16 de dezembro de 2026, todos os empregados terão direito a dois períodos de descanso por semana, cada um com 24 horas consecutivas. Um deles deverá ocorrer preferencialmente aos domingos.

Isso significa que o domingo não será necessariamente um dia de folga para todos os trabalhadores. A frequência mínima de descanso nesse dia dependerá da atividade exercida, com diferenças entre quem trabalha com comércio, indústria, saúde, entre outros campos.

Empresas poderão exigir trabalho aos domingos?

Sim. A portaria prevê que os serviços que exigem funcionamento aos domingos deverão organizar mensalmente uma escala de revezamento, que poderá ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A regra não se aplica a elencos teatrais e às atividades cênicas e do entretenimento.

A exigência de descanso aos domingos varia conforme o setor. Nas atividades do comércio em geral, o repouso semanal remunerado deverá coincidir com esse dia pelo menos uma vez a cada três semanas.

Para as demais atividades, o intervalo máximo será de quatro semanas. Assim, mesmo que o empregado seja escalado para trabalhar em alguns domingos, a empresa deverá organizar a jornada para garantir a folga dominical dentro desses períodos.

Como fica o descanso aos domingos para as mulheres?

A portaria também prevê uma regra específica para as empregadas que trabalham aos domingos. Nesses casos, deverá ser organizada uma escala de revezamento quinzenal, com o objetivo de favorecer o descanso nesse dia.

A determinação segue o artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece uma organização especial do trabalho dominical para mulheres.

Os dois dias de folga precisam ser consecutivos?

Não necessariamente. A partir de 16 de dezembro de 2026, os trabalhadores terão direito a dois descansos semanais de 24 horas consecutivas cada, mas eles poderão ocorrer em dias seguidos ou separados.

A distribuição deverá garantir os dois períodos de repouso em cada semana de trabalho. Por meio de convenção ou acordo coletivo, também será possível estabelecer, excepcionalmente, uma organização diferente dos dias de folga ao longo do mês.

Nessas situações, deverá ser mantida a média de dois dias de descanso semanal remunerado por mês-calendário. Além disso, o trabalhador não poderá cumprir mais de seis dias consecutivos de trabalho sem ao menos um dia de repouso.

A compensação dos dias de descanso também poderá ser definida por negociação coletiva, desde que não reduza a quantidade total de repousos a que o empregado tem direito.