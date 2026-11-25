O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma carta ao povo brasileiro nesta terça-feira, 24, em que agradece a participação de aliados na campanha que levou à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, a sigla destaca a contribuição do deputado federal André Janones (Avante-MG) na comunicação política nas redes sociais e reconhece o papel do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na construção da vitória eleitoral.

A legenda também fez um aceno às críticas que tem recebido recentemente de alguns setores da esquerda. "Nenhum interesse econômico, por mais poderoso que seja, pode se colocar acima da vontade popular expressa nas urnas", escreveu o partido. "É com essa responsabilidade que o Partido dos Trabalhadores inicia um novo capítulo de sua história. Não temos todas as respostas. Mas temos a disposição de continuar aprendendo com o povo brasileiro, ouvindo suas críticas, reconhecendo nossos erros e trabalhando para que as conquistas do presente abram caminho para um futuro melhor."

A manifestação ocorre em meio a divergências entre partidos e parlamentares da esquerda sobre o pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 23, por 353 votos a 128, provocou críticas de integrantes da própria base aliada, que questionam os efeitos das medidas sobre os investimentos públicos e as políticas sociais.

O texto foi aprovado por toda a bancada do PT, mas enfrentou resistência de parlamentares do PSOL e do PCdoB. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) também criticou a condução da proposta e rebateu declarações do ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Já Alckmin saiu em defesa do pacote, afirmando que as medidas não “mexem na população mais pobre” e que os ganhos sociais estão preservados.

PT destaca atuação de Janones e Alckmin na campanha

Ao tratar dos aliados que participaram da campanha, o partido cita nominalmente o vice-presidente e o deputado André Janones. Sobre Alckmin, a carta agradece aos partidos aliados e às “forças democráticas” que apoiaram a candidatura de Lula.

O reconhecimento a Janones aparece em um trecho específico sobre a mobilização digital. O PT afirma que o deputado teve contribuição importante na comunicação política nas redes sociais, aproximando a disputa na internet da mobilização que tomou as ruas durante a campanha.

“Registramos, ainda, a importante contribuição do deputado federal André Janones na mobilização e na comunicação política nas redes sociais, aproximando a disputa digital da energia que tomou as ruas do Brasil através do Exército do Lula”, diz o documento.

A carta também agradece à militância e aos voluntários que participaram da campanha, destacando o trabalho de mobilização em bairros e comunidades e a atuação contra a desinformação e a violência política.

PT faz balanço político da reeleição de Lula

Além dos agradecimentos aos aliados, o documento faz um balanço político da reeleição de Lula, que recebeu mais de 64 milhões de votos em 25 de outubro de 2026. A sigla afirma que a vitória foi construída por diferentes setores da sociedade e destaca o resultado no Nordeste, a virada em Minas Gerais e a ampliação da votação do presidente em todos os estados.

O PT também apresenta compromissos para o quarto mandato, como a continuidade da redução das desigualdades, a ampliação de investimentos em educação e saúde, a universalização da tarifa zero no transporte público e o fim da escala 6x1, com redução da jornada sem diminuição salarial.

"A eleição terminou, mas os desafios do Brasil permanecem diante de nós. A democracia não se realiza apenas no momento do voto. Ela precisa ser vivida todos os dias, no direito de trabalhar com dignidade, de alimentar a família, de estudar, de ter uma casa, de circular pela cidade e de viver sem medo. Precisa chegar à mesa de cada família, às escolas, aos hospitais, ao campo e às periferias", anotou o PT.

O partido defende ainda a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais e a redução da tributação para rendas de até R$ 7.350, além de reforçar a importância do diálogo com trabalhadores, empresários e organizações da sociedade.

Na parte final, a carta afirma que a vitória eleitoral deve ser acompanhada por mudanças concretas na vida da população e defende que a mobilização política continue após o encerramento da campanha. “A esperança que venceu a eleição precisa, agora, vencer cotidianamente!”, conclui o documento.

Racha na esquerda durante a votação do ajuste fiscal

A divulgação da carta ocorre após o governo enfrentar resistência de setores da esquerda para aprovar o pacote fiscal no Congresso. Embora tenha contado com o apoio integral da bancada do PT na Câmara, o projeto recebeu críticas de parlamentares que consideram que as medidas podem limitar a capacidade de investimento do Estado.

O líder da federação PSOL-Rede na Câmara, Tarcísio Motta (PSOL-RJ), afirmou que a oposição do partido ao texto tinha razões diferentes das apresentadas pela direita. Segundo ele, a proposta prioriza os interesses do mercado financeiro em vez de garantir recursos para políticas públicas.

“Somos contrários, mas por motivos opostos aos da extrema direita, que perdeu a eleição presidencial. Nós somos contrários porque eles querem agradar à Faria Lima. Nós queremos garantir investimentos em políticas públicas”, afirmou.

O deputado Lindbergh Farias também se posicionou contra aspectos da proposta e criticou declarações de Moretti durante a articulação do governo. As divergências preocupavam o Planalto porque, na avaliação de setores da esquerda, o ajuste poderia afastar eleitores que apoiaram Lula no segundo turno.

Do outro lado, Alckmin defendeu o pacote e afirmou que as medidas são importantes para melhorar as contas públicas e reduzir os juros. A proposta foi aprovada sem alterações em relação à versão que passou pelo Senado e agora segue para sanção presidencial.