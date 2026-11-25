A conversa entre o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta terça-feira, 24, teve clima tenso e terminou com Haddad manifestando a Lula que sua intenção é não ocupar nenhum cargo no quarto mandato do petista.

A informação foi noticiada pelo jornal O Globo e confirmada pela EXAME por pessoas familiarizadas com o teor da conversa. Partiu de Lula o convite para que Haddad viesse a Brasília, que ocorreu no fim do dia.

Encontro com Trabuco foi informado a Haddad

Ainda antes do encontro, Haddad teria sido informado, a pedido do presidente, sobre a conversa que Lula teve na véspera com o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco.

O encontro com Trabuco ocorreu no Palácio do Alvorada na noite de segunda-feira, fora da agenda de Lula, e foi noticiado inicialmente pelo portal Metrópoles. O banqueiro, que chegou a recusar um convite para ser ministro da Fazenda de Dilma Rousseff em 2014, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, órgão consultivo da Presidência.

Agora, o nome de Trabuco é considerado por aliados do presidente como uma das principais opções para comandar a Fazenda, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que também já apareceram na virtual lista de cotados para o posto.

Entre aliados do governo, entusiastas de Trabuco dizem que ele seria capaz de acalmar os mercados e daria sinal de que o governo se guiará pela responsabilidade fiscal.

A conversa entre Lula e Haddad ocorreu em meio ao favoritismo do senador Camilo Santana (PT-CE) para assumir a Casa Civil do novo mandato, posto para o qual o ex-ministro da Fazenda era o principal cotado durante as eleições. A pasta, ligada diretamente ao Palácio do Planalto, é considerada estratégica por coordenar as principais políticas do governo. O próximo ministro da Casa Civil, nesse sentido, ocupará um papel central no último mandato de Lula e será visto como virtual sucessor do petista.

Durante o diálogo com o presidente, Haddad afirmou que continua à disposição para ajudar o governo, mas sem assumir cargo. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que a equipe econômica de Lula prepara para limitar o crescimento dos gastos públicos e os supersalários na administração pública não foi mencionada durante a conversa.

Pessoas próximas ao ex-ministro da Fazenda dizem que há tensões entre ele e o presidente decorrentes do período eleitoral. Haddad deixou o Ministério da Fazenda em março e, sob pressão de Lula e do PT, concordou em disputar a eleição ao governo de São Paulo pela segunda vez, a contragosto, para que o presidente tivesse um palanque no maior colégio eleitoral do país. Após sua previsível derrota para o atual governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), logo no primeiro turno, o ex-ministro foi criticado por ter demorado em se engajar na campanha de Lula no segundo turno.