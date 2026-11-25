A redução da jornada de trabalho prevista na mudança da escala 6x1 para o modelo 5x2 também terá impacto no valor da hora trabalhada. Com a primeira diminuição do limite semanal de 44 para 42 horas, a partir de 16 de dezembro de 2026, o divisor utilizado para calcular o salário-hora cairá de 220 para 210. Em dezembro de 2027, quando a jornada máxima passar a ser de 40 horas semanais, o número será reduzido novamente, para 200.

As mudanças foram detalhadas em uma portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na segunda-feira, 23. A norma estabelece regras complementares para a aplicação da redução da jornada e dos dois dias de descanso semanal remunerado.

O novo cálculo não representa um reajuste automático do salário mensal. O valor da remuneração deverá ser preservado, mas, como o salário será dividido em menos horas trabalhadas, o valor de cada hora trabalhada aumentará. A mudança também terá reflexos no cálculo de horas extras, adicional noturno e outras verbas trabalhistas calculadas com base no salário-hora.

Como calcular o novo valor da hora trabalhada?

Para descobrir quanto vale uma hora de trabalho, é necessário dividir o salário mensal pelo chamado divisor. Esse número é definido de acordo com a jornada semanal do empregado e funciona como referência para os cálculos trabalhistas.

Atualmente, para quem trabalha 44 horas por semana, o divisor utilizado é 220. Com a redução da jornada para 42 horas semanais, o número passará a ser 210 em 16 de dezembro de 2026. Um ano depois, quando o limite semanal cair para 40 horas, será aplicado o divisor 200.

Para entender como funciona a mudança, considere um trabalhador que recebe R$ 4.400 por mês. Veja como fica o cálculo em cada etapa:

Nesse exemplo, o valor da hora trabalhada passa de R$ 20 para R$ 20,95 na primeira etapa da redução da jornada. Em dezembro de 2027, chega a R$ 22. Nos dois casos, o salário mensal permanece em R$ 4.400.

O que muda no pagamento das horas extras e do adicional noturno?

Como o divisor serve de base para calcular o valor da hora normal, a redução também influencia o pagamento de outros direitos e acordos trabalhistas.

As horas extras, por exemplo, são calculadas a partir do salário-hora, assim como o adicional noturno e outras parcelas remuneratórias vinculadas ao tempo de trabalho.

Isso significa que, com o novo divisor, o valor de referência utilizado nesses pagamentos também será maior, considerando a manutenção do salário mensal.

A portaria não elimina a possibilidade de realização de horas extras nem a adoção de regimes diferenciados de trabalho previstos em lei. As regras para compensação de horários continuam permitidas, desde que respeitada a legislação trabalhista e os instrumentos coletivos aplicáveis.

A mudança aumenta o salário mensal?

Não. A redução do divisor não significa um reajuste automático da remuneração mensal. A portaria determina que os empregadores preservem o salário contratado, sem redução nominal ou proporcional em razão da diminuição da jornada.

Na prática, o trabalhador continuará recebendo o mesmo salário mensal, mas terá uma jornada semanal menor e um valor maior por hora trabalhada.

A determinação também vale para contratos de trabalho que já estão em vigor e para os pisos salariais das categorias. A regra alcança ainda regimes especiais de trabalho, trabalhadores avulsos e empregados em regime de tempo parcial, respeitadas as particularidades previstas na legislação.

A portaria também assegura a manutenção de divisores mais favoráveis ao trabalhador quando estiverem previstos em convenção ou acordo coletivo, contrato individual ou regulamento da empresa.