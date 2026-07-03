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Estados podem reduzir ICMS sobre equipamentos de data centers

Medida busca estimular investimentos no setor após atraso na aprovação do programa federal de incentivos no Senado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 08h25.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) vota nesta sexta-feira, 3, uma proposta que autoriza estados e o Distrito Federal a reduzirem o ICMS incidente sobre 24 equipamentos utilizados em data centers. A medida busca estimular investimentos no setor diante da demora na aprovação do programa federal de incentivos, que segue parado no Senado.

A proposta prevê que cada unidade da federação possa decidir se adotará ou não o benefício fiscal. A iniciativa surge como alternativa após o impasse envolvendo o Regime Especial de Tributação para Data Centers (Redata), considerado estratégico para ampliar a infraestrutura digital no país.

O governo chegou a editar, no ano passado, uma medida provisória criando um regime especial de tributação para o segmento. No entanto, o texto perdeu a validade em fevereiro após não ser analisado pelo Senado.

Posteriormente, o Executivo encaminhou um projeto de lei com conteúdo semelhante. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas ainda não entrou na pauta do Senado, colocando em risco a implementação dos incentivos previstos para este ano.

O programa previa a suspensão da cobrança de tributos federais, como IPI, PIS/Pasep e Cofins, na aquisição de equipamentos destinados à instalação e expansão de data centers.

Sem avanços na esfera federal, entidades representativas do setor passaram a defender a redução do ICMS como forma de manter a competitividade dos investimentos.

Nesta quarta-feira, frentes parlamentares e representantes do setor produtivo divulgaram um manifesto em apoio à proposta que será analisada pelo Confaz. Segundo o documento, o ICMS responde por cerca de 64% da carga tributária incidente sobre equipamentos utilizados em data centers.

As entidades afirmam ainda que o imposto estadual pode representar aproximadamente 30% do investimento total necessário para implantação de grandes empreendimentos, tornando a redução do tributo um dos principais instrumentos para atrair novos projetos ao país.

*Com O Globo

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