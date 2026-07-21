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Fase de grupos copa 2026

Na festa pela Copa do Mundo, Espanha provoca a Argentina e Yamal ironiza Paredes

Com cerca de 120 mil pessoas nas ruas de Madri, jogadores celebraram o bicampeonato e relembraram episódios da final

Festa da Espanha: jogadores provocaram atletas da Argentina ((Foto: Thomas Coex / AFP))

Festa da Espanha: jogadores provocaram atletas da Argentina ((Foto: Thomas Coex / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de julho de 2026 às 13h10.

Última atualização em 21 de julho de 2026 às 13h15.

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A conquista da Copa do Mundo de 2026 transformou as ruas de Madri em um grande palco de comemoração. Um dia após vencer a Argentina por 1 a 0 na final, a seleção da Espanha foi recebida por uma multidão estimada em 120 mil pessoas, que acompanhou o desfile dos campeões pelas principais avenidas da capital.

Em clima de euforia, os jogadores celebraram o segundo título mundial da história do país ao lado dos torcedores. Entre músicas, bandeiras e homenagens, também houve espaço para provocações direcionadas à seleção argentina, derrotada na decisão disputada em Nova Jersey.

Yamal ironiza Paredes durante comemoração

Um dos momentos que mais chamou a atenção da festa teve como protagonista Lamine Yamal. O atacante apareceu exibindo uma placa com a frase "Evento do ano, Parte 7, Paredes vs Gavi", em referência ao desentendimento entre Leandro Paredes e Gavi durante a confusão registrada após o apito final da decisão.

A brincadeira arrancou risadas dos companheiros e foi celebrada pelos torcedores presentes no desfile.

Cucurella comanda festa e puxa cantos dos campeões

Quem assumiu o papel de animador da comemoração foi Marc Cucurella.

O lateral-esquerdo puxou sua tradicional canção, que ficou popular entre os torcedores espanhóis e inclui provocações ao atacante norueguês Erling Haaland.

De La Fuente é homenageado pela equipe

O técnico Luis de la Fuente foi um dos nomes mais ovacionados durante a celebração. Responsável por comandar a Espanha até a conquista do bicampeonato mundial, o treinador recebeu homenagens do elenco e chegou a ser carregado nos ombros pelos jogadores.

A festa marcou o encerramento de uma campanha histórica da seleção espanhola, que conquistou o título ao derrotar a Argentina na prorrogação com um gol de Ferran Torres e voltou ao topo do futebol mundial 16 anos depois da conquista na África do Sul, em 2010.

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