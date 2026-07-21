5 dicas para investir na franquia ideal em 2026

Empreender via setor de franquias pode parecer fácil, mas o empreendedor que não prestar atenção ao seu perfil, ao segmento, ao seu plano financeiro ou histórico da franqueadora pode acabar fazendo uma má escolha.

Esses são alguns dos 5 pontos citados nas dicas de Maurício Galhardo. Convidamos o especialista da plataforma de gestão financeira para franquias F360 a elencar suas principais dicas.

Com um setor que faturou R$ 301,7 bilhões em 2025 e cresceu 10,5%, a tarefa de descobrir a melhor opção se torna consideravelmente complexa. Ainda mais com mais de 202 mil unidades de franquias em todo o país.

Confira as dicas do especialista:

1. Autoconhecimento e perfil empreendedor

O primeiro passo é entender o próprio perfil. Isso inclui analisar seus interesses, habilidades e o nível de envolvimento que deseja ter no dia a dia da operação. “Há quem prefira lidar com o público em um restaurante, enquanto outros se sentem mais confortáveis, por exemplo, administrando uma loja de vestuário”, observa Galhardo.

Além disso, é importante considerar o tempo disponível, capacidade de investimento e experiência anterior em gestão.

2. Análise do mercado e segmento

Entender o comportamento do consumidor e as tendências de consumo também é essencial. A decisão da escolha da franquia deve considerar o setor de atuação, exigências operacionais, investimento necessário, potencial de mercado na sua região e afinidade com o segmento. “É fundamental que o empreendedor tenha identificação com o setor e compreenda as demandas do público local”, destaca Galhardo.

3. Plano financeiro estruturado

A compreensão financeira também é crucial para o momento de escolha. Avaliar todos os custos envolvidos, capital de giro e prazo de retorno evita surpresas e garante mais segurança. Também é importante observar se há períodos de sazonalidade e entender os diferenciais da marca frente à concorrência. “Franquias que prometem alta rentabilidade imediata merecem atenção redobrada. É preciso investigar se esse desempenho é sustentável ao longo dos anos”, alerta o especialista.

4. Suporte e histórico da franqueadora

A análise precisa englobar também o conhecimento sobre a marca. Franqueadoras com estrutura de apoio consolidada tendem a oferecer mais segurança. Para compreender o aspecto, a análise do COF (Circular de Oferta de Franquia) é um passo inicial fundamental. O documento traz informações sobre taxas, histórico da marca, obrigações legais e estimativas de retorno. “Vale também conversar com franqueados ativos e ex-franqueados para entender melhor a realidade do dia a dia”, recomenda Galhardo.

5. Tecnologia e gestão eficiente

Ferramentas de gestão financeira são aliadas fundamentais na operação. Soluções como a F360 permitem controle detalhado dos indicadores, conciliação automática de cartões, fluxo de caixa, DRE, controle de contas a pagar e a receber e integração com sistemas de PDV e adquirentes. “Com dados financeiros organizados, o franqueado consegue evitar desperdícios, tomar decisões mais rápidas e aumentar a rentabilidade da unidade”, conclui o executivo.